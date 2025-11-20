Тест-драйв УАЗ «Буханка»: секрет вечной молодости

Просто вдумайтесь: первый УАЗ-450, он же в народе «Буханка», скатился с ульяновского конвейера 67 лет назад. Столько не живут, скажете, и будете абсолютно правы. Но «Буханочка» — живее всех живых. До сих пор не только производится, но и является чрезвычайно востребованной, а в некоторых условиях — и вовсе безальтернативной, машиной. Что же такого заложил в свое детище сумрачный советский гений в 50-х годах прошлого века?

Советский автопром можно до умопомрачения ругать по самым разным поводам и причинам, это не станет лукавством, однако было в тех машинах нечто особенное — абсолютное и вечное. Они изначально располагали тем скромным по сегодняшним меркам набором опций и функций, что позволили огромной стране не только «автомобилизоваться» в полной мере этого слова, но и своими силами, руками и головой научиться обслуживать и содержать машину. Читай, всегда и вопреки всему доехать до конечной точки маршрута. Дорогого стоит такой навык, чего уж.

Опционал тех машин, как показало время, был базовым и достаточным, он позволял решать самые разные задачи. Более того, найдутся в советской истории транспортные средства, гениальность которых невозможно переоценить и по сей день: грузовые «Уралы» и ЗИЛы, ГАЗ-66 «Шишига», автобусы ПАЗ, в конце-то концов, «Нива». И, конечно, УАЗ-452 «Буханка».

Вообще, называть испытание модели с аббревиатурой СГР (то есть «Старый грузовой ряд»), за которой и скрывается божественный «хлеб», тест-драйвом не совсем корректно. Тут, как говорится, неизвестно еще, кто кого тестирует: то ли журналист машину, то ли машина журналиста. Осилят и освоят — «не только лишь все», ибо принудить «Бухань» к перемещению в пространстве — значит, приложить ощутимые усилия, а иной раз — еще и ловкость со сноровкой.

Для начала нужно просто попасть на водительское место — желательно, без вывихов и растяжений. Левой рукой — за тонкий обод баранки, левую ногу — на подножку, правую — закидываем в салон, перемещая следом естественный «балансир». Есть посадка!

Описывать дизайн, грани, выштамповки и прочую визуальную художественность смысла не видно. Во-первых, каждый человек эту разновидность УАЗа и его итерации видел, во-вторых, не было места красоте в транспортном средстве, которое предназначалось и заказывалось военным ведомством. Задача была — функционал и точка. И «Буханка», несмотря на милую и добрую, безобидно-лупоглазую мордашку, совсем современному автомобилю не свойственную, каких-либо декоративных элементов идеологически не имела.

Однако о конкретной тестовой машине есть что сказать. У нас была «лимитка» 330995-500-04 «65 лет», построенная на базе СГР «Комби» на семь мест. Здесь и покраска «раптором» выжигающего зрачки зеленого цвета, и «намордник» силового бампера, напоминающий хоккейную маску вратаря, и лебедка RedBTR, и мощный экспедиционный багажник на крыше, и лесенка, и задний силовой бампер с «калиткой» для запасного колеса. Одним словом, все необходимое, чтобы покорить бездорожье.

Кстати, чтобы добраться до небольшого по меркам «Буханки» багажника, нужно поднять подпружиненную лесенку и откинуть калитку: механизмы сделаны аккуратно и надежно, проблем с ними не предвидится. Ну и красивый шильдик «65 лет» для закрепления успеха. Можно в любые дебри, но сначала надо совладать с машиной на асфальте.

Но можно ли называть главную героиню ульяновского конвейера машиной в полной мере? Инструментом — безусловно, механизмом — тоже. Автомобилем в сегодняшнем его понимании — очень вряд ли. Ведь просто ездить на «Буханке» в ежедневном режиме по городу — испытание. Да чтобы просто залить «омывайку» лобового стекла, надо снять (!) бачок, расположенный в ногах переднего пассажира!..

Посадка — крайне неудобная, расположиться «по-автомобильному» невозможно, приходится постоянно наклоняться к лобовому стеклу. Правой руке объективно не хватает длины, а левый локоть предательски ударяется о стекло, набивая раз за разом синяк. Набор клавиш — специфический: свет, обогрев, переключение топливных баков. Последних два: один — на 55 литров, второй — на 30. С учетом немалого, будем честны, расхода — не менее 12-13 литров в городе — актуально.

Небогатый, скажем вежливо, ассортимент приборов, представленный единственной шкалой в центре, немногословен, а торчащие патрубки печки не справляются с созданием «погоды в доме». Печек, кстати, тоже две: для пассажиров заднего ряда — отдельная. За спиной у водителя еще и полноценный стол, за которым можно и дичь разделать, и штабное совещание провести, и мотор, расположенный прямо между шофером и передним седоком, отремонтировать.

Устроившись в мягком кресле и договорившись с позвоночником, выезжаем. Первые метры самые трудные: и ноги цепляются за высокие относительно пола педали сцепления и тормоза, и голова норовит стукнуться о полку с колонками и магнитолой, прибитую к потолку, и руль, обладающий феноменальным количеством оборотов, имеет весьма сомнительную связь с колесами.

Педаль газа — напольная и довольно отзывчивая, к ней вопросов не возникло. Однако главная проблема — третья передача: воткнуть ее удалось километров через 10-15, нащупав сначала пятую и только после определив методом «научного тыка» ареал обитания третьей. Гусарские ускорения «Буханке» не свойственны, как и экстренные торможения: выжатая в пол средняя педаль наводит такого шороху, что быть бы живу.

Поэтому и только поэтому достаточно оперативно была пересмотрена манера вождения: средний ряд, 80 км/ч при разрешенной сотне, комфортная дистанция до кормы впереди идущего, превентивные ускорения и торможения. Машина предполагает, что водитель будет все делать не только самолично, без этих ваших богомерзких электронных помощников, но и очень сильно заранее.

Подстроившись и привыкнув, как ни странно, начинаешь получать истинное и ничем не омраченное удовольствие от вождения: 2,7-литровый 112-сильный движок ЗМЗ на удивление эластичен, его с лихвой хватает, тянет он с самых низов. Да и тандем с китайской механической пятиступенчатой коробкой BAIC откровенно слаженный. Хотелось бы, конечно, немного смазать саму кочергу селектора — скрипит — но это уже «бантики».

Расположенный под правой рукой мотор — интересное и непривычное решение, но, как оказалось, совсем не шумное: двигатель укрыт толстым слоем шумоизоляции и ковра, его практически не слышно. «Голос улицы», проникающий сквозь многочисленные щели — куда громче. Никакие двойные выжимания сцепления, подгадывания оборотов и прочие «байки из склепа» не подтвердились: разве что переключать передачи нужно чуть медленнее, резких движений «Буханка» не любит.

У машины невероятно комфортная подвеска, идет она как по воздуху, и никакие «особенности» отечественного асфальта ей не интересны. С разумной скоростью и в комфортной манере уехать на этом автомобиле можно очень далеко: если не рвать жилы и шины, «Буханка» в целом достаточно приятна. Только руль резко не крутите — перевернется.

Конечно, город — не ее среда. Рядом с коробкой — классические селекторы раздатки, подключающие и передний мост, и пониженную передачу, и блокировку. Машина у нас была уже на зимних шинах, хотя в штате должны стоять грязевые, но и без оных сомневаться в возможностях УАЗа на бездорожье не приходится. Чтобы засадить рамный внедорожник с отсутствующими свесами (водитель фактически сидит на колесе) и мотором, расположенным «в базе», за передним мостом, надо постараться. Перевернуть его — куда проще. С точки зрения инженерии — гениально и строго по лекалам.

Машину изначально создавали как утилитарный сверхвнедорожник для решения логистических задач вне асфальта. Создавали под тщательным контролем еще советских ГОСТов и советских же военных, которые не разменивались скрепя сердцем. Оттого и вышла «Буханка» такой: суровой, безапелляционной, бескомпромиссной. Оттого и востребована так сильно на линии фронта: именно СГР, сколько телеграм-каналов ни перечитывай, сколько видео ни смотри — главное транспортное средство русской армии на СВО.

Кстати, о СВО. Наверное, у каждого из нас есть кто-то, отправившийся на фронт. Есть таковые и у автора этих строк: друг несет службу где-то под Херсоном и, бывают же совпадения, трудится как раз водителем на «Буханке». По случаю отпуска встретились и обсудили эксплуатацию машины в тех самых «целевых» условиях.

Ему досталась видавшая виды «Таблетка», еще карбюраторная, с насквозь прогнившим кузовом, который переварили уже «по месту службы». Но машину свою он любит и ценит, менять на более современные не намерен: карбюраторный мотор прост и ремонтопригоден, «датчиками и прочими инжекторами» авто не болеет, оттого и на ровном месте не встанет. «Буханка» довезет — вернее, вывезет — всегда. А это крайне важно, ведь в трех случаях из четырех поломка машины стоит пассажирам жизни.

А уж про бездорожье, коим славились фронтовые направления во все времена, и говорить нечего: «Таблетка» проберется, проедет и пролезет там, где другие увязнут. И сделает это с наименьшими потерями. Ловкость рук и никакого электричества. Никаких «лифтов» и привычных нам «тюнингов»: на крыше — «мангал» и РЭБ, в салоне — рация. Остальное — «завод». Колеса — внедорожные, отечественные и камерные: с шиномонтажами на фронте плохо, а покрышки рвутся и пробиваются регулярно, более трех-четырех месяцев не живут.

Итого имеем: изначальную вездеходность, которую уже язык не поворачивается назвать «проходимостью», вместительный салон и ремонтопригодность, тесно связанную и с наличием запчастей, и с их стоимостью. И это базовые и основные требования к автомобилю на фронте. Остальное можно доделать на месте.

Есть у «микроавтобуса» — забавно звучит, согласен — и еще одна крайне актуальная в зоне боевых действий черта. Мотор, расположенный в салоне автомобиля, не так заметен через тепловизор, как у того же «Патриота». Таким непредвиденным образом «Буханка» становится менее приметной — читай, оставляет водителю и пассажирам больше шансов выжить. Хотя у медали имеется и обратная сторона. Если внедорожник «классического кроя» наезжает на мину, шанс выжить есть. Если «Буханка», где водитель сидит на колесе — уже нет. Такие дела.

Вывод из сказанного можно сделать единственный: ничего подобного по комплексу свойств и возможностей сегодня нет в российском автопроме, да и в мировом, если уж говорить честно. Особенно, если учесть цену — те самые невероятные 1 600 000 рублей, что сегодня просят за новый УАЗ СГР. Модель, созданная почти 70 лет назад, уникальная, а то, что ее сохранили на конвейере — определенно достижение Ульяновского автозавода.

Конечно, есть недостатки. Конечно, необходима модернизация — тот же дизельный мотор и хоть какой-то, но кондиционер. Ну и кузовные панели — не такие кривые бы. Остальное — стерпится и слюбится. Однако по совокупности данных, по гамбургскому счету, именно «Буханка» сейчас стоит под первым номером в условном рейтинге отечественных машин. И вряд ли с пьедестала в ближайшем будущем сойдет.