В России отзывают LADA Niva Travel из-за риска дефектов подвески

Об этом сообщается в предписании, которое получили все официальные дилеры российского бренда. Теперь сервисменам предстоит оценить состояние шайб передней подвески. В частности, специалисты проведут осмотр наружных и внутренних элементов упорной втулки, а также регулировочных шайб.

В случае необходимости перечисленные детали заменят новыми. Разумеется, все работы проведут бесплатно, как и положено в подобных случаях.

Отметим, что сервисные кампании являются нормальной общемировой практикой, хотя некоторые автолюбители до сих пор относятся к ним негативно. Но на самом деле речь идет о заинтересованности автопроизводителя в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами.

