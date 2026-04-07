Завод Aurus в Елабуге возобновил работу

О том, что завод люксовых автомобилей Aurus в Елабуге (Татарстан) приостановил свою работу, стало известно в середине февраля — тогда представители компании объяснили, что пауза связана с модернизацией производственных операций. Теперь же предприятие вернулось к полноценной работе.

Об этом сообщает «Российская газета». В пресс-службе Aurus нашим коллегам сообщили, что основная цель, поставленная перед коллективом завода на ближайшее время — подготовка к серийному выпуску рестайлинговой версии Aurus Senat.

— На текущий момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова, проведена настройка подсборок, выполнена настройка оборудования для выпуска новой модели, отработаны необходимые технологические операции. Впереди — сборка прототипов серийной версии новой модели, — рассказали представители бренда.

Обновление принесет седану Aurus Senat изменения внешнего вида: автомобиль получит модернизированную светотехнику, более современный интерьер, ряд новых систем. В частности, пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы. При этом обычная машина станет длиннее на 21 мм, а у Long-версии будут увеличенные двери и растянутая колесная база.

Что касается силовой установки, то она останется прежней. Aurus Senat положена гибридная система с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач KATE и встроенным 63-сильным электродвигателем.

Ожидается, что в свободной продаже рестайлинговые Aurus Senat появятся только в 2027 году. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, стартовый прайс посвежевшего «Сената» составит, по данным инсайдеров, 55-58 млн рублей, при том что нынешняя версия предлагается по цене от 48 млн.