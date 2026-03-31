Трассу М-12 открыли для беспилотных грузовиков

Как сообщает ТАСС, старт движению автономных большегрузов по М-12 дал по видеосвязи Президент России Владимир Путин. По его словам, наша страна обладает колоссальным логистическим и транспортным потенциалом, который необходимо использовать с учетом перемен в мировой экономике.
Российский лидер отметил важность использования продвинутых цифровых платформенных решений на транспорте с целью улучшения сервиса и снижения издержек. Подобные технологии дают возможность наиболее продуктивно решать задачи, являясь неоспоримым конкурентным преимуществом, добавил г-н Путин.
