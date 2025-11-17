В России за год подешевели подержанные гибриды и электрокары

В октябре текущего года в нашей стране стали доступнее электромобили и гибриды с пробегом. В случае первых средний прайс опустился на 19,1%, а вторых — на 16,9%.

А вот цены на новые «электрички» почти не изменились

Как сообщает в своем телеграм-канале Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), средняя цена «бэушного» электрокара по итогам прошлого месяца снизилась до 3,39 млн рублей, а гибрида — до 4,41 млн. Если же говорить не о подержанных, а о новых машинах, то у «чисто батарейных» прайс почти не изменился, он составляет 6,86 млн рублей. В то же время бензоэлектрические авто подорожали до 8,1 млн, что на 12,5% больше, чем год назад.

По итогам октября 2025-го новые электрокары подешевели на 13,7% к сентябрю, а автомобили, снабженные гибридной силовой установкой — на 0,7%. Снижение стоимости эксперты объясняют увеличением количества так называемых ценовых предложений на «электрички», сделанные в России. Они, разумеется, дешевле импортных аналогов. При этом прайсы на подержанные электромобили стали на 5,7% выше, а в случае гибридов — на 11,6%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России установлен абсолютный рекорд по продажам гибридных автомобилей.