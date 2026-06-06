Рехабы для пьяных водителей, новые проблемы «электричек», свежая LADA Niva Legend и другие премьеры ПМЭФ: итоги недели

На ПМЭФ-2026, который проходил с 3 по 6 июня, привезли обновленный Aurus Senat и его лонг-версию, флагманский кроссовер К50 возрожденного бренда Volga, компактный Jeland J6 (то есть обрусевший Jaecoo J6), предсерийный LADA Azimut, спортивную Iskra TMS и модернизированную Niva Legend. И именно последняя стала, пожалуй, самой важной премьерой форума, потому что изменений произошло действительно много.
Другой громкий дебют ПМЭФа — новая российская марка Senat и ее седан 900, который представляет собой локализованный Hongqi H9. Различий немного, но они все же есть — например, у «Сената» другая радиаторная решетка. Под капотом — V-образная «турбошестерка» на 326 сил, в трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Там же, на форуме, презентовали и прототип Senat 1000 — тот же самый «девятисотый», но с увеличенной колесной базой.
Тем временем марка Tenet, которая не поехала на ПМЭФ, анонсировала пятиместную версию кроссовера T8 — напомним, что пока он представлен исключительно в семиместном исполнении. Впрочем, количество посадочных мест — не единственное отличие новой модификации. Ей полагается другой мотор — мощностью 186 л.с., что на 11 «лошадок» меньше, чем у старшей «восьмерки».
Любопытная новость с производственных полей: калининградский завод «Автотор» наладил сборку больших кроссоверов BMW в дизельной модификации 40d, которая никогда в нашей стране официально не продавалась. Инсайдеры уточняют, что сейчас предприятие выпускает X5, X6 и X7. Но, правда, образца четырехлетней давности. Поскольку для производства используют старые комплектующие — те, что остались после ухода баварцев из России в 2022 году.
Что по рыночным запускам? Российские дилеры GAC приступили к приему предзаказов на флагманский кроссовер S9: последовательный гибрид предложили по цене от 6,5 млн рублей. Но, правда, это — прайс с учетом всех возможных скидок. Пятиметровый SUV расходует около 7,5 литров на сотню и может проехать на одном баке чуть больше тысячи километров.
Тем временем Changan завершил в России сертификацию гибридного кроссовера S09 своего премиального суббренда Deepal. Напомним, что пока эта марка представлена у нас в стране единственной моделью — большим внедорожником G318. Из документов следует, что покупателям предложат как пяти-, так и шестиместные версии «девятки». В движение кроссовер будет приводить система из полуторалитрового ДВС и парочки электромоторов.
Кстати, еще одна важная новость о «зеленых» машинах: 1 июня в России вступили в силу новые требования противопожарной безопасности, связанные с парковкой гибридов и «электричек». На тех подземных стоянках, что пока только проектируются или строятся, оставлять батарейные машины можно будет лишь в специально отведенных местах. И за нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.
Ну и последняя новость — любителей пьяных покатушек будут отправлять на принудительное лечение. Правда, тут пока вообще без каких-либо подробностей. Ответственные ведомства — а именно МВД, Минюст и Минздрав — только приступают к проработке идеи. А предложить конкретные механизмы и правила они должны до конца 2026 года.
А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.