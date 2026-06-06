Рехабы для пьяных водителей, новые проблемы «электричек», свежая LADA Niva Legend и другие премьеры ПМЭФ: итоги недели

В Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где, помимо чего, презентовали много разных автоновинок. Tenet анонсировал пятиместный T8, GAC начал принимать предзаказы на флагманский S9, Deepal сертифицировал кроссовер S09, завод «Автотор» наладил производство новых старых BMW, а власти задумались о том, чтобы ввести принудительную реабилитацию пьяных водителей. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На ПМЭФ-2026, который проходил с 3 по 6 июня, привезли обновленный Aurus Senat и его лонг-версию, флагманский кроссовер К50 возрожденного бренда Volga, компактный Jeland J6 (то есть обрусевший Jaecoo J6), предсерийный LADA Azimut, спортивную Iskra TMS и модернизированную Niva Legend. И именно последняя стала, пожалуй, самой важной премьерой форума, потому что изменений произошло действительно много.

Другой громкий дебют ПМЭФа — новая российская марка Senat и ее седан 900, который представляет собой локализованный Hongqi H9. Различий немного, но они все же есть — например, у «Сената» другая радиаторная решетка. Под капотом — V-образная «турбошестерка» на 326 сил, в трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Там же, на форуме, презентовали и прототип Senat 1000 — тот же самый «девятисотый», но с увеличенной колесной базой.

Тем временем марка Tenet, которая не поехала на ПМЭФ, анонсировала пятиместную версию кроссовера T8 — напомним, что пока он представлен исключительно в семиместном исполнении. Впрочем, количество посадочных мест — не единственное отличие новой модификации. Ей полагается другой мотор — мощностью 186 л.с., что на 11 «лошадок» меньше, чем у старшей «восьмерки».

Любопытная новость с производственных полей: калининградский завод «Автотор» наладил сборку больших кроссоверов BMW в дизельной модификации 40d, которая никогда в нашей стране официально не продавалась. Инсайдеры уточняют, что сейчас предприятие выпускает X5, X6 и X7. Но, правда, образца четырехлетней давности. Поскольку для производства используют старые комплектующие — те, что остались после ухода баварцев из России в 2022 году.

Что по рыночным запускам? Российские дилеры GAC приступили к приему предзаказов на флагманский кроссовер S9: последовательный гибрид предложили по цене от 6,5 млн рублей. Но, правда, это — прайс с учетом всех возможных скидок. Пятиметровый SUV расходует около 7,5 литров на сотню и может проехать на одном баке чуть больше тысячи километров.

Тем временем Changan завершил в России сертификацию гибридного кроссовера S09 своего премиального суббренда Deepal. Напомним, что пока эта марка представлена у нас в стране единственной моделью — большим внедорожником G318. Из документов следует, что покупателям предложат как пяти-, так и шестиместные версии «девятки». В движение кроссовер будет приводить система из полуторалитрового ДВС и парочки электромоторов.

Кстати, еще одна важная новость о «зеленых» машинах: 1 июня в России вступили в силу новые требования противопожарной безопасности, связанные с парковкой гибридов и «электричек». На тех подземных стоянках, что пока только проектируются или строятся, оставлять батарейные машины можно будет лишь в специально отведенных местах. И за нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.

Ну и последняя новость — любителей пьяных покатушек будут отправлять на принудительное лечение. Правда, тут пока вообще без каких-либо подробностей. Ответственные ведомства — а именно МВД, Минюст и Минздрав — только приступают к проработке идеи. А предложить конкретные механизмы и правила они должны до конца 2026 года.

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.