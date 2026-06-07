Отсутствие техосмотра в 2026 году: отказ в выплате при ДТП и регрессный иск к виновнику

Пока большинство частных владельцев легковых авто постепенно забывают, каково это — ездить в пункты прохождения технического осмотра, МВД готовится к возвращению сомнительной «традиции». Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие перемены в регламенте прохождения обязательного ТО в 2026 году затронули простых водителей.

Но для начала напомним, что согласно ФЗ № 494-ФЗ, с конца 2021 года легковой автомобиль или мотоцикл для частного использования освобождается от ежегодного обязательного прохождения техосмотра. Диагностическая карта требуется лишь при переоформлении машины старше четырех лет, смене владельца либо после внесения изменений в конструкцию. Для коммерческого транспорта, такси, автобусов, грузовиков и вообще любого транспорта, используемого в предпринимательской деятельности. регулярные визиты на пункты ТО остались обязательными.

Что касается актуальных изменений в этой сфере, то тут стоит отметить подорожание услуг операторов ТО. С января 2026-го тарифы на техосмотр выросли едва ли не на 10%. По данным «Коммерсанта» самым дорогим регионом для прохождения процедуры стала Чукотка: 5,4 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге планка поднялась до 2000. И это без учета госпошлины в 500 руб., которую с 2025 года водители платят за формирование электронной диагностической карты в системе ЕАИСТО.

А с 1 сентября 2026 года МВД получит право приостанавливать доступ пунктов ТО к ЕАИСТО без согласования со страховым сообществом. Раньше для блокировки «серых» контор требовались длительные процедуры с участием «Российского союза автостраховщиков» (РСА). Теперь у полицейского ведомства появится возможность быстрого отключения тех, кто оформляет диагностические карты без реального осмотра. Эта мера направлена на обеление этого сегмента рынка, с чем трудно поспорить.

Однако при этом есть риск снижения конкуренции, а значит и снижения качества услуг и повышения цен. Сотрудники одного из пунктов прохождения техосмотра опасаются, что появятся так называемые белые списки аффилированных с властью операторов, попасть в которые будет невозможно. А остальные пункты будут закрывать под самыми разными предлогами — от провокаций с подставными клиентами до претензий пожарных служб.

Как в беседе с порталом «АвтоВзгляд» отметил агент по страхованию и оформлению полисов ОСАГО, «купить полис ОСАГО без диагностической карты можно. Но если случится ДТП из-за технической неисправности автомобиля виновника, а техосмотр был для этой машины обязателен, страховая может либо отказать в выплате, либо выставить регрессный иск».

Но дальше — больше. Так, правительство утвердило план реализации «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» вплоть до 2036 года, утвержденной указом Президента РФ от 14 ноября 2025 года №841. Согласно этому документу, сотрудники ГИБДД вновь получат право лично участвовать в техосмотре транспортных средств.

Инспекторы смогут осматривать определенные категории транспортных средств не только на дороге, но и в процессе самой диагностики. Однако такая инициатива вызывает критику даже у самих сотрудников ГИБДД.

Как отметил работник столичного МРЭО, что на улице Юности, всем им придется проходить обучение и сдавать экзамены. «По сути, мы должны стать техническими экспертами. А какая ответственность будет у инспектора, не распознавшего какой-либо дефект, в случае ДТП по причине технической неисправности?» Ответ на этот вопрос пока никто дать так и не смог.

Кстати, в зоне риска оказываются и автовладельцы, использующие личные машины для развозки грузов или курьерской доставки. Такие автомобили могут быть признаны коммерческим транспортом и попасть под обязательное прохождение ТО. А в случае его отсутствия, владельцу светит штраф в 2000 рублей, если водитель — физическое лицо. А если он устроился автокурьером как ИП, то штраф может составить 50 000 руб.