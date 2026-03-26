Рынок подержанных электрокаров в России подрос почти на 30%

Россияне купили 2146 электромобилей с пробегом по итогам первых двух месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го спрос увеличился на 28%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», марочный рейтинг продолжает возглавлять японская марка Nissan, пристроившая 372 свои «электрички». Речь идет о 17% от общего объема.

На второй позиции расположился китайский Zeekr с сопоставимым результатом в 367 штук. Тройку лидеров замкнул отечественный «Москвич», чья продукция разошлась тиражом 183 единицы. Еще в первую пятерку сумели протиснуться Tesla и Audi.

Эксперты обратили внимание, что перечисленные автостроители заняли в районе 60% отечественного рынка «пробежных» электромобилей в нашей стране. Самой востребованной моделью по-прежнему считается Nissan Leaf благодаря 347 перепроданным машинам. Следом за ним идут Zeekr 001 и «Москвич 3е» — 250 и 183 реализованных «бэушек».