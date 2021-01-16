5 корейских кроссоверов, не перестающих удивлять продажами

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В 2016 году компания Hyundai вывела на отечественный рынок многообещающую новинку — кроссовер Creta. Ожидания корейцев оправдались сполна: компактный SUV по сносной цене быстро переманил покупателей, поглядывавших в сторону Renault Duster и прочих «паркетников», и уже через несколько месяцев возглавил рейтинг самых продаваемых «универсалов повышенной проходимости» в России.

Прошло пять лет, а обойти Hyundai Creta никому из конкурентов так и не удалось. В минувшем году в пользу этого «корейца» сделали выбор 73 537 человек (против 71 487 в предыдущем). Даже удивительно: росту продаж не может помешать ни коронакризис, ни естественный «моральный износ» модели. Кстати, будущим летом в шоу-румах появится следующее поколение «Креты», которое наверняка способствует укреплению позиций. Хотя куда еще-то?

Стартовая цена: 1 097 000 рублей