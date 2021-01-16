5 корейских кроссоверов, не перестающих удивлять продажами

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В 2016 году компания Hyundai вывела на отечественный рынок многообещающую новинку — кроссовер Creta. Ожидания корейцев оправдались сполна: компактный SUV по сносной цене быстро переманил покупателей, поглядывавших в сторону Renault Duster и прочих «паркетников», и уже через несколько месяцев возглавил рейтинг самых продаваемых «универсалов повышенной проходимости» в России.
Прошло пять лет, а обойти Hyundai Creta никому из конкурентов так и не удалось. В минувшем году в пользу этого «корейца» сделали выбор 73 537 человек (против 71 487 в предыдущем). Даже удивительно: росту продаж не может помешать ни коронакризис, ни естественный «моральный износ» модели. Кстати, будущим летом в шоу-румах появится следующее поколение «Креты», которое наверняка способствует укреплению позиций. Хотя куда еще-то?
Стартовая цена: 1 097 000 рублей
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На второй строчке рейтинга самых популярных корейских кроссоверов, как и в прошлом году, располагается KIA Sportage. Эта модель не может похвастать теми же результатами, что и лидер — разрыв между ними огромный — однако ее покупают и весьма активно. Так, обладателями «Спортэйджей» в 2020-м стали 28 190 россиян. По сравнению с 2019-м, когда за эту модель проголосовали рублем 34 370 человек, продажи сократились на 18%.
Массовая смена генераций, которой подвергнутся в этом году многие востребованные кроссоверы (не только корейские), коснется и нашего серебряного призера. О своем намерении презентовать пятое поколение Sportage в 2021-м представители KIA объявили на пресс-конференции 15 января. Точных сроков премьеры они пока не называют, как не раскрывают и технических подробностей, но посмотреть на закамуфлированную новинку уже можно — фотографий в Сети предостаточно.
Стартовая цена: 1 584 900 рублей
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Не сильно проиграл в 2020 году «Спортэйджу» его прямой конкурент Hyundai Tucson. На этом корейце остановились 22 107 покупателей — практически столько же, сколько в 2019, когда «Туссан» разошелся тиражом в 22 753 единицы. И да — он тоже совсем скоро откроет новую главу своей истории. Ожидается, что первый экземпляр модели четвертого поколения сойдет с конвейера в конце января.
О новом Hyundai Tucson уже известно почти все, ведь мировая премьера новинки состоялась в сентябре. Кроссовер переехал на новую платформу, раздался в размерах, обзавелся массой электронных ассистентов и поразил публику революционным дизайном. Загадкой пока остается только перечень силовых агрегатов для России и прайс-листы. Но о них, корейцы, вероятно, расскажут в ближайшие недели.
Стартовая цена: 1 689 000 рублей
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Одну позицию отыграл KIA Sorento: третье и четвертое поколения модели совместными усилиями привлекли 13 444 покупателей. Любопытно, что несмотря на смену генерации, случившуюся в октябре, этот кроссовер все же ушел в минус, потеряв 20%. В январе-декабре 2019 — для сравнения — дилеры реализовали 16 678 машин.
Стартовая цена:
KIA Sorento (III) — 1 839 900 рублей
KIA Sorento (IV) — 2 199 900 рублей
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Поприветствуем новичка в рейтинге наиболее популярных корейских кроссоверов: на пятую позицию взобрался один из самых ярких дебютантов минувшего года — KIA Seltos.
За десять месяцев (дилеры начали принимать заказы на новинку в марте) он разлетелся тиражом в 12 775 единиц. В чем его секрет успеха? Удачный дизайн, широкий список оборудования, масса модификаций и комплектаций, приятная цена.
Если так пойдет и дальше, то у KIA Seltos будут все шансы побороть не только своих соотечественников, но и стать самым востребованным кроссовером в принципе, скинув с пьедестала Hyundai Creta. Особенно учитывая тот факт, что корейцы продолжают его совершенствовать. Так, под занавес минувшего года в шоу-румы поступили кроссоверы нового модельного года с дополнительными опциями в некоторых комплектациях.
Стартовая цена: 1 194 900 рублей
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Добавим, что то ли кроссовер, то ли все-таки приподнятый хетчбэк KIA Soul, финишировавший в 2019 на четвертой строчке, покинул ТОП-5, потеряв почти треть покупателей. Дела его идут не важно: если в 2019-м дилеры реализовали 18 514 машин, то в 2020 — лишь 11 883. И это с учетом того, что продажи третьего поколения модели стартовали относительно недавно — полтора года назад. Похоже, решительный новичок Seltos подъел долю и у своего собрата.
Стартовая цена: 1 114 900 рублей