5 самых востребованных японских кроссоверов в России

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Сразу стоит отметить, что кардинальных изменений в лидерской пятерке за год не произошло. Так, рейтинг самых популярных японских кроссоверов по-прежнему возглавляет Toyota RAV4, нашедший за год более 35 000 покупателей. Разница лишь в том, что в этот раз модели удалось пробиться на вторую строчку самых востребованных SUV в принципе, оставив позади KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.
Напомним, сегодня Toyota RAV4 для России комплектуется 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Младший агрегатируется как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором, а старший — с восьмидиапазонным «автоматом». Что же до привода, то он — в зависимости от предпочтений покупателя — может быть передним или полным. Стартовая цена автомобиля в простейшем исполнении — 1 961 500 рублей.
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Свое «серебро» в рейтинге самых продаваемых японских кроссоверов удержал Nissan Qashqai. Даже несмотря на то, что к дебюту уже готовится следующее поколение модели, которое должно поступить в шоу-румы до конца текущего года, «Кашкай» все еще пользуется довольно высоким спросом: в 2020-м в его пользу сделали выбор более 20 000 покупателей. Да, до «Рафика» еще далеко, но новая генерация наверняка сократит разрыв между соотечественниками.
Вниманию потребителей представлены несколько модификаций Nissan Qashqai с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра, шестиступенчатой «механикой» и вариатором. Версии с младшим турбированным мотором положен исключительно передний привод. Те же, кто присматривается к старшему «атмосфернику», могут рассчитывать и четыре ведущих колеса. Остается лишь добавить, что отдать за этого «японца» придется не менее 1 333 000 «деревянных».
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И вот она — первая перемена в лидерской пятерке. «Бронзу» в 2020 году завоевал еще один «Ниссан», а именно X-Trail. Этому кроссоверу также удалось перешагнуть отметку в 20 000 реализованных экземпляров, хотя он, равно как и его младший брат Qashqai, тоже готовится к смене генерации. Кстати, японцы уже запатентовали внешность новинки: похоже, следующий X-Trail будет выглядеть точь-в-точь как его американская версия Rogue.
Впрочем, пока представили Nissan не обозначают точные сроки даты начала продаж — ведь нужно не только сертифицировать автомобиль, но и перенастроить конвейеры на заводе в Санкт-Петербурге. Ну ничего, подождем. Пока же можно приобрести машину с движком в 1,6, 2,0 или 2,5 литра. В качестве коробки передач предлагается шестискоростная «механика» и вариатор, привод — передний или полный. Минимальная цена — 1 651 000 рублей.
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Сохранил свою позицию и обладатель почетного четвертого места — кроссовер Mazda CX-5. Ему до третьей строчки снова не хватило пары тысяч новых покупателей. Подстегнуть спрос особо не помогли ни смена модельного года, ни появление лимитированной версии, приуроченной к столетию марки. Следующее поколение? Ожидается, но чуточку позже — вероятнее всего, в 2022 году. К слову, по слухам, кроссовер станет заднеприводным и получит название CX-50.
Текущая Mazda CX-5 для России располагает 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Модификации с базовым мотором могут комплектоваться шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», передним или полным приводом. Более мощный агрегат бывает только двухпедальным с передачей момента на обе оси. Эта модель выудит из кошелька покупателя как минимум 1 709 000 рублей.
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На пятую строчку с третьей откатился кроссовер Mitsubishi Outlander, который тоже вот-вот откроет следующую, четвертую главу своей истории. Этот японский SUV теряет покупателей довольно стремительно. Если в прошлый раз модель не досчиталась нескольких сотен реализованных экземпляров, то сейчас речь идет о пяти тысячах. Счастливыми обладателями «Аута» в минувшем году стали больше 15 000 человек.
Mitsubishi Outlander предлагается с моторами объемом 2,0 и 2,4 литра. Привод — передний или полный, коробка — безальтернативно бесступенчатая. Да, трансмиссию выбирать не приходится, зато предоставляется аж 9 всевозможных комплектаций, самая доступная из которых просит за себя от 1 859 000 целковых.