5 самых востребованных японских кроссоверов в России

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Сразу стоит отметить, что кардинальных изменений в лидерской пятерке за год не произошло. Так, рейтинг самых популярных японских кроссоверов по-прежнему возглавляет Toyota RAV4, нашедший за год более 35 000 покупателей. Разница лишь в том, что в этот раз модели удалось пробиться на вторую строчку самых востребованных SUV в принципе, оставив позади KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

Напомним, сегодня Toyota RAV4 для России комплектуется 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Младший агрегатируется как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором, а старший — с восьмидиапазонным «автоматом». Что же до привода, то он — в зависимости от предпочтений покупателя — может быть передним или полным. Стартовая цена автомобиля в простейшем исполнении — 1 961 500 рублей.