Абсолютно новый Hyundai Creta появится в России летом

Анонсируя вторую по счету «Крету», глава российского офиса Hyundai Алексей Калицев уточнил, что машина для России по дизайну будет отличаться от версий для других рынков. Других подробностей пока нет. Отметим, что этой весной Creta-2 вышла на рынок Индии (на фото), но наши версии будут отличаться не только внешне, но и в плане техники.

Между тем, на прошлой неделе Hyundai назвала цены на новый седан Elantra. Сразу скажем, что седьмое поколение «Элантры» будет стоить от 1 329 000 рублей. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это сразу на 94 000 больше, чем сейчас просят за уходящий седан.