Как быстро и эффективно очистить двигатель самым обычным лекарством из аптеки

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Эпоха присадок и добавок в моторное масло находится в зените cлавы: едва ли не каждый третий автовладелец хоть раз в жизни заливал в двигатель «снадобье», позволяющее усилить свойства моторного масла. Но самое «ядерное» средство не продается в магазине — его можно купить только в аптеке.
Эдуард Раскин

Какой бы бережной ни была эксплуатация автомобиля в городе, как бы точно автовладелец ни следовал прописанному в «мануале» регламенту, а к первой сотне мотор чернее черного. Сажа покрывает «железные кишки», сгоревшее масло забивает «вены», «охлаждающая рубашка» перестает справляться с температурами. Надо чистить. «Десятиминутки» и «раскоксовки», присадки — вот что это значит.

А теперь считаем: канистра «промывочного» и столько же нового масла, пара флаконов «чудо-коктейля» для очистки, два фильтра. Все вместе обойдется в круглую цифру, ведь современные промывки из магазина стоят не дешевле 500 рублей.

Будем откровенны, чувствительный эффект будет достигнут только после двух «кругов ада»: нужно «прогнать» состав, а потом еще «замочить на ночь», прежде чем грязь и отложения покинут внутренности мотора. Ответ на вопрос, как сэкономить, но получить результат, найдется в самой обыкновенной аптеке.

Димексид, или Диметилсульфоксид — это противовоспалительный препарат, который в 1866 году синтезировал русский химик Александр Зайцев. Наружное лекарство применяют при болезнях опорно-двигательного аппарата. За один флакон средства эскулапы попросят от 42 до 123 рублей.

Одним словом, ничто не предвещало, но… именно Димексид является по-настоящему мощным средством для очистки двигателя от загрязнения. Двигатель будет страшно чадить, дымить и всеми силами стараться заглохнуть. Первый пуск вообще приведет в уныние.

Димексид запросто снимает краску, поэтому применять его в автомобилях с покрашенным масляным поддоном нельзя. Но это средство позволит отчистить двигатель до зеркального блеска. После только останется залить масло и насладиться урчанием нового агрегата.

Для проведения процедуры потребуется: четыре флакона лекарства, густое промывочное, можно полусинтетическое, и новое моторное масло, на котором автомобиль будет ездить дальше, а также два фильтра. На прогретый двигатель заливаем все четыре «фуфырика» в маслозаливную горловину и даем «потарахтеть» 20 минут.

После, сливаем черный, страшно вонючий состав, по консистенции напоминающий солидол, и заливаем промывку. Запускаем мотор и даем отработать на холостых около получаса. Сливая «промывку», лучше надеть противогаз — вонять она будет кошмарно.

При попадании этого «коктейля» на руки, лучше сразу обратиться к врачу, поэтому запасайтесь резиновыми перчатками и комбинезоном, который не жалко и выбросить. Главное — не передержать этот яд в моторе, ведь тандем отработки и димексида может разъесть прокладки.

В итоге получаем мотор, который работает намного тише и ощутимо легче. А еще «вернутся» лошадиные силы и прежний драйв. Сильно «закопченные» движки нужно подвергать процедуре дважды или трижды, а потом снимать клапанную крышку и убирать нагар вручную. Впрочем, уходит он легко, без применения силы, отверток и прочего грубого инструмента. Одной лишь тряпки будет достаточно.

Впрочем, если вы не из тех, кто доверяет дедушкиным советам, то наверняка оцените полезную информацию о том, как в действительности «работает» современная автохимия — здесь.

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29 августа 2019
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