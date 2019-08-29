Как быстро и эффективно очистить двигатель самым обычным лекарством из аптеки

Какой бы бережной ни была эксплуатация автомобиля в городе, как бы точно автовладелец ни следовал прописанному в «мануале» регламенту, а к первой сотне мотор чернее черного. Сажа покрывает «железные кишки», сгоревшее масло забивает «вены», «охлаждающая рубашка» перестает справляться с температурами. Надо чистить. «Десятиминутки» и «раскоксовки», присадки — вот что это значит.

А теперь считаем: канистра «промывочного» и столько же нового масла, пара флаконов «чудо-коктейля» для очистки, два фильтра. Все вместе обойдется в круглую цифру, ведь современные промывки из магазина стоят не дешевле 500 рублей.

Будем откровенны, чувствительный эффект будет достигнут только после двух «кругов ада»: нужно «прогнать» состав, а потом еще «замочить на ночь», прежде чем грязь и отложения покинут внутренности мотора. Ответ на вопрос, как сэкономить, но получить результат, найдется в самой обыкновенной аптеке.

Димексид, или Диметилсульфоксид — это противовоспалительный препарат, который в 1866 году синтезировал русский химик Александр Зайцев. Наружное лекарство применяют при болезнях опорно-двигательного аппарата. За один флакон средства эскулапы попросят от 42 до 123 рублей.