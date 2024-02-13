В продаже появился седан Aurus Senat по цене квартиры в Москве

Несмотря на запуск серийного производства автомобилей Aurus в Елабуге, модели российского премиального бренда до сих пор остаются редкостью на рынке. А немногие доступные в продаже экземпляре поражают своей стоимостью.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», дилерский центр «Авилон» выставил на продажу новый седан Aurus Senat 2024 года выпуска. За автомобиль с черным кузовом и комбинированной отделкой черно-белой кожей и декоративными панелями из дерева продавец просит 42,3 млн рублей.

Машина стала самым дорогим из всех представленных в салоне экземпляров Aurus — седаны марки с пробегом оцениваются продавцом в 41-41,4 млн. рублей, а новые кроссоверы Komendant, поставка которых только ожидается, стоят 41,4 млн.

Примечательно, что по цене выставленного на продажу Aurus Senat в Москве можно приобрести недвижимость. Например, за 42,3 млн рублей продаются апартаменты в небоскребе Neva Towers в центре столицы или трехкомнатная квартира с террасой в жилом комплексе премиум-класса у метро «Спартак».Напомним, что в 2023-ем году у нас было продано 115 машин премиального бренда, а в 2022-ом покупателей нашел 31 автомобиль.