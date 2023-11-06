Шаг вперед, два назад: зачем проект Aurus сдают китайцам

Строго говоря, вопрос о том, какой двигатель будет установлен на автомобилях марки Aurus, не стоит выеденного яйца. Ну скажите на милость, какое дело простым российским обывателям до транспортного средства, заработать на которое в лучшем случае нам удастся лет за 30–40, и то лишь если следовать примеру кастильянцев дона Педро:

Все, по данному обету,

Не касаются мясного,

Ниже хлеба не снедают.

Неудивительно, что интерес к техническим особенностям «Аурусов» у подавляющего большинства отечественных водителей примерно такой же, как и к яхте Абрамовича. Да и спрос на них немногим выше, чем на элитные плавсредства. При заявленных объемах ежегодных продаж в 500–600 машин, по итогам 2022 года был продан всего 31 экземпляр, как нам услужливо подсказывает агентство «Автостат». Компания откровенно убыточна, и в ее нынешней концепции таковой останется, хотя выполнять свою задачу по обеспечению люксовыми тачками высших должностных лиц России ей это совершенно не помешает.

Нас на бабу променял

Тем не менее, тема импортозамещения (да простится этот невольный каламбур) настолько захватила автоэкспертов, что они поднимают ее повсюду — даже в тех областях, где она, как говорится, не пришей кобыле хвост. Как локализация нескольких десятков дорогущих лимузинов может повлиять на экономику страны? Другое дело, когда речь идет о максимальной русификации каких-нибудь LADA, которых только в минувшем сентябре было продано почти 35тысяч штук, согласно данным того же «Автостата».