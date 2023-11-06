Шаг вперед, два назад: зачем проект Aurus сдают китайцам

Строго говоря, вопрос о том, какой двигатель будет установлен на автомобилях марки Aurus, не стоит выеденного яйца. Ну скажите на милость, какое дело простым российским обывателям до транспортного средства, заработать на которое в лучшем случае нам удастся лет за 30–40, и то лишь если следовать примеру кастильянцев дона Педро:
Все, по данному обету,
Не касаются мясного,
Ниже хлеба не снедают.
Неудивительно, что интерес к техническим особенностям «Аурусов» у подавляющего большинства отечественных водителей примерно такой же, как и к яхте Абрамовича. Да и спрос на них немногим выше, чем на элитные плавсредства. При заявленных объемах ежегодных продаж в 500–600 машин, по итогам 2022 года был продан всего 31 экземпляр, как нам услужливо подсказывает агентство «Автостат». Компания откровенно убыточна, и в ее нынешней концепции таковой останется, хотя выполнять свою задачу по обеспечению люксовыми тачками высших должностных лиц России ей это совершенно не помешает.
Нас на бабу променял
Тем не менее, тема импортозамещения (да простится этот невольный каламбур) настолько захватила автоэкспертов, что они поднимают ее повсюду — даже в тех областях, где она, как говорится, не пришей кобыле хвост. Как локализация нескольких десятков дорогущих лимузинов может повлиять на экономику страны? Другое дело, когда речь идет о максимальной русификации каких-нибудь LADA, которых только в минувшем сентябре было продано почти 35тысяч штук, согласно данным того же «Автостата».
Но возмущенные возгласы типа «Нас на бабу променял!» все же раздаются. Вот, дескать, сначала немецкий двигатель всадили под капот Aurus, а теперь китайский подгоняют — предположительно, V6 E30Z от Tank 500. Оставим за скобками вопрос, зачем в принципе нужно менять 598-сильный агрегат на мотор, который ровно в два раза дохлее. Проблема тут видится в другом — а именно в том, что немецкий мотор на самом деле совсем не немецкий.
Двигатель V8 был разработан совместно институтом НАМИ и бюро Porsche Engineering по техническому заданию, подготовленному российскими инженерами. Его сборкой нынче занимается все тот же НАМИ. Изначально большинство деталей действительно имели иностранное происхождение.
Но постепенно они заменяются отечественными. Так, блоки цилиндров двигателя, головки блоков цилиндров отливаются на КамАЗе. Турбокомпрессоры производятся компанией «Турбокомплект» из Протвино. Правда, электронная начинка все же по-прежнему закупается за рубежом. Другими словами, вы хочете импортозамещений? Их есть у меня.
Хождение по граблям
В этом свете китайский двигатель — явное отступление от мейнстрима, два шага назад. Хотя бы потому, что он целиком китайский. Да, его будут, по всей видимости, собирать под Тулой. Но такие фокусы мы уже проходили. Недоброй памяти Renault тоже производился в нашей стране. Но когда французы в очередной раз по издревле заведенному обычаю бежали из России, то мы остались в прямом смысле слова у разбитого корыта — без комплектующих, и без технологий.
От повторения горького опыта, теперь с китайцами, наш автопром совершенно не застрахован. Так в чем же смысл возможной смены агрегата у единственного пока отечественного лимузина? Стоимость двигателя НАМИ−4123, трудолюбиво собранного ручками с минимальной степенью автоматизации и малыми партиями, зашкаливает.
Китайский движок, изготавливаемый значительными партиями, будет куда дешевле. Но для тех, кто покупает «Аурусы», эта проблема — как бы это помягче сказать? — совсем не проблема. Выйти же на плановые полтысячи машин в год при помощи только смены мотора и некоторой корректировки прайса вряд ли удастся. И зачем тогда огород городить?