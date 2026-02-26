Эксперт Коган объяснил, почему китайцы начали сокращать модельные ряды в России

По мнению экспертов, уход с российского рынка таких моделей, как GAC GS3 и Bestune T77, обусловлен сразу несколькими причинами. Ключевую роль сыграло увеличение ставки утилизационного сбора. Кроме того, сработал механизм естественного отбора: автомобильная индустрия в стране четко разделилась на явных лидеров и отстающих.

Так в беседе с «Российской газетой» сказал основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган. И добавил, что ведущие позиции сегодня прочно удерживают Haval, Geely, а также Chery вместе со своими дочерними брендами Omoda и Jaecoo. К ним примыкают Tenet и Belgee, которые сумели наладить локальную сборку автомобилей и выстроить эффективную логистику.

Производители, оказавшиеся во втором эшелоне, попали в уязвимое положение из-за слабой дистрибуции и невысоких объемов реализации. Что касается конкретно GAC GS3, то исчезновение кроссовера с официального сайта — это временная мера, полагает эксперт. Сам бренд GAC никуда не уходит и в ближайшее время планирует представить в России новинки. То есть в данном случае мы наблюдаем тактическую паузу, связанную со сменой приоритетов.

Дальше, говорит Коган, события будут развиваться по двум параллельным направлениям. Первое — это уход с арены так называемого «второго эшелона». Порядка десяти марок, так и не сумевших нарастить продажи и работающих себе в убыток, с большой вероятностью прекратят поставки в 2026 году. «Это уже не слухи, а математика». Второй сценарий — усиление концентрации вокруг нынешних лидеров.

Выживут и продолжат работу только те компании, которые вкладываются в локализацию, развитие сервисной инфраструктуры и маркетинг. Потребитель сегодня отдает предпочтение проверенным брендам с широкой дилерской сетью. Те же, кто не смог обеспечить должный уровень обслуживания и наличие запчастей, уйдут, оставив своим клиентам проблемы с ремонтом автомобилей.

— Для российско-китайского бизнеса это позитивный сигнал. Вместо хаотичного потока машин «всего подряд» мы переходим к цивилизованной работе с крупными, ответственными индустриальными партнерами. Китайские бренды не уходят — они учатся работать на российском рынке по-взрослому, отсеивая слабых, — подытожил эксперт.