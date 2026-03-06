Эксперт Ефимов объяснил, для кого АВТОВАЗ выпускает LADA Vesta Sport

Новенькая LADA Vesta Sport уже встала на конвейер, ее продажи должны начаться в апреле-июне. Цены АВТОВАЗ пока не раскрывает — их объявят ближе к рыночному запуску. Но кому «спортивные» седаны и универсалы вообще могут понадобиться? Портрет потенциальных покупателей обрисовал эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал генеральный директор компании «Питер-Лада» Александр Ефимов, целевая аудитория модели очерчена предельно четко: это автомобильные энтузиасты, которых в просторечии именуют «петролхэдами». Такие люди отлично разбираются в технике, и для них значение имеет не только внешний облик машины, но и ее поведение на асфальте.

Эти клиенты приходят в автосалон не за банальным средством передвижения, а за яркими ощущениями. Им важна информативная обратная связь от рулевого управления, ювелирная точность прохождения виражей и возможность в полной мере прочувствовать характер автомобиля. Ефимов подчеркивает, что зачастую это публика, следящая за миром автоспорта, уважающая инженерные традиции и осознанно отдающая предпочтение машине с продвинутыми драйверскими повадками.

Он отмечает, что LADA Vesta Sport является имиджевым и нишевым продуктом, поэтому гигантских объемов продаж от нее не ожидают. Тем не менее, в компании твердо уверены, что Vesta Sport обретет своего покупателя. По словам Ефимова, в настоящий момент у новинки практически отсутствуют прямые конкуренты, что делает ее уникальным предложением на российском рынке с точки зрения сочетания цены, «начинки» и управляемости.

Главным техническим новшеством, безусловно, стал модернизированный силовой агрегат. Двигатель объемом 1.8 литра серии EVO подвергся серьезной доработке: инженеры форсировали его до 147 л.с., установив новые распредвалы, а также спортивные системы впуска и выпуска. В результате машина обрела заметно лучшую динамику, сохранив при этом необходимый эксплуатационный ресурс.

Вторым важным изменением стала шестиступенчатая механическая коробка передач. Появления этой трансмиссии поклонники марки ждали давно. Новый агрегат позволяет полностью раскрыть потенциал мотора, делая разгон более интенсивным и по-настоящему драйверским. Наконец, впервые в истории модели появилась версия универсал. Как отмечает Ефимов, это, пожалуй, самое ожидаемое событие для фанатов Vesta.