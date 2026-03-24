Раскрыта дата дебюта возрождённого Freelander

В Сети показали официальное тизерное изображение габаритного гибридного кроссовера Freelander. Он станет родоначальником отдельного бренда, прежде такое название носила одна из моделей британской марки Land Rover. Собственно, компания Jaguar Land Rover и занимается проектом совместно с Chery.

Как сообщает AutoHome, полноценная премьера модели, предшественник которой известен в России, запланирована на 31 марта. А пока можно оценить свежий тизер «вседорожника» с хорошо различимой «световой подписью» ходовых огней. Они вписаны в головную светотехнику, в целом дизайнерское решение выглядит необычно. Еще можно разглядеть компактное внешнее зеркало и часть плоского капота, а также характерную грань вкупе с внушительным расширителем колёсной арки.

Ожидается, что длина кузова новинки составит около пяти метров. За движение должна отвечать гибридная 560-сильная система, куда включат тройку электродвигателей и классический ДВС объемом 1,5 л. Предусмотрены батареи от CATL и пачка электронных ассистентов от Huawei, им предстоит работать на процессорах Snapdragon.