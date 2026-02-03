Россиянам объяснили, как теряют в цене двух- и четырехлетние китайские авто

В четвертом квартале минувшего года в России дороже прочих «китайцев» можно было перепродать кроссовер Geely Coolray. Двухлетний экземпляр в среднем оценивался в 2 млн рублей, а четырехлетний стоил 1,7 млн.

Меньше всего обесценились кроссоверы Geely и Haval

Статистикой в своем официальном телеграм-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Аналитики обновили отчет, касающийся остаточной стоимости легковых автомобилей в нашей стране.

Согласно расчетам экспертов, продав упомянутый выше компактный Coolray, его владелец имел шансы приобрести точно такой же новый паркетник, доплатив всего 27,38% стоимости.

В свою очередь, чемпионом в категории четырехлетних «поднебесных» моделей смог стать популярный Haval Jolion, При желании получить аналогичный свежий экземпляр требовалась доплата в размере 34,45% с оглядкой на цены прошлого квартала.

