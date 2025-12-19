На российских дорогах начались массовые проверки водителей

В России с 19 до 21 декабря пройдут массовые проверки автомобилистов. Усиленные рейды ГИБДД анонсировали региональные управления ведомства. Уточняется, что дорожные инспекторы будут с особым рвением искать водителей, отважившихся сесть за руль в нетрезвом виде.

Профилактические мероприятия пройдут в различных уголках нашей необъятной родины. Автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения планируют искать в Нижнем Новгороде, Рязани, Курске, а также Екатеринбурге, Братске и Сыктывкаре. И это далеко не полный список.

Помимо прочего, гаишники надеются на бдительность граждан, которые помогут распознать тех, кто ведет себя за «баранкой» неадекватно. Как известно, «подшофе» снижается внимательность и замедляется реакция, что повышает риск дорожных аварий.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение «прав» на срок 1,5-2 года. При повторном подобном нарушении принимаются еще более строгие меры, административная ответственность может превратиться в уголовную.