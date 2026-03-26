Камеры выявили в Москве более 150 000 нарушений ПДД с начала 2026 года

Дорожные камеры столицы позволили зафиксировать в январе-феврале более 150 тыс. нарушений правил использования телефона, ремней безопасности и фар. Речь идет о комплексах фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере Max сообщил московский департамент транспорта. Аналитики определили локации в Первопрестольной, где автомобилисты чаще всего игнорировали упомянутые категории правил.

Оказалось, что в список соответствующих участков входит д. 170Г. на Варшавском шоссе, д. 31 на улице Народного Ополчения, а также внутренняя сторона ТТК в районе д. 9 по 2-й улице Машиностроения и внутренняя сторона 10-го км МКАД в районе д. 7 по Ферганскому проезду.

На сегодняшний день в Москве работают около 3,7 тыс. камер, с помощью нейросетей они распознают 67 видов нарушений.