Может ли сотрудник ДПС потребовать от остановленного водителя полностью открыть окно

Впрочем, при подозрении в употреблении пилотом «горячительного» блюстители правопорядка имеют право потребовать от последнего покинуть салон, «дунуть в трубочку» или проехать в ближайшее медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

Если же таких подозрений нет, как и отсутствует необходимость в дополнительной проверке водителя и его транспортного средства, то потребовать опустить стекло в машине гаишник никакого права не имеет. Максимум — попросить. Но удовлетворять просьбу стража порядка шофер не обязан.

Тем более, что ширина щели приоткрытого окошка, требуемой для общения водителя с полицейским, ни одним законодательным актом не регламентируется. Главное, чтобы у «рулевого» была возможность передать инспектору документы для проверки, а в ходе диалога они могли беспрепятственно видеть и слышать друг друга.

Кстати, а знаете ли вы, по каким жестам и выражению лица гаишники выявляют шофера, выпивавшего накануне? Тогда вам сюда.