Может ли сотрудник ДПС потребовать от остановленного водителя полностью открыть окно

Все мы прекрасно знаем, что в ходе беседы гаишника с водителем, страж порядка обращает внимание на состояние «рулевого», который может оказаться под воздействием «зеленого змия». Поэтому нередко правоохранители просят полностью опустить стекло в автомобиле, дабы получше изучить драйвера, а заодно и «понюхать».
При визуальном осмотре и водителя, и транспортного средства придорожным полицейским достаточно провести инспекцию даже с закрытыми дверями и окнами. А вот в случае необходимости провести досмотр, инспектор вправе не только потребовать опустить стекла и отпереть замки, но и отворить дверцу багажного отсека. Правда, для этого потребуется составить протокол, а также привлечь к процедуре двух понятых или инициировать процесс видеосъемки.
Впрочем, при подозрении в употреблении пилотом «горячительного» блюстители правопорядка имеют право потребовать от последнего покинуть салон, «дунуть в трубочку» или проехать в ближайшее медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.
Если же таких подозрений нет, как и отсутствует необходимость в дополнительной проверке водителя и его транспортного средства, то потребовать опустить стекло в машине гаишник никакого права не имеет. Максимум — попросить. Но удовлетворять просьбу стража порядка шофер не обязан.
Тем более, что ширина щели приоткрытого окошка, требуемой для общения водителя с полицейским, ни одним законодательным актом не регламентируется. Главное, чтобы у «рулевого» была возможность передать инспектору документы для проверки, а в ходе диалога они могли беспрепятственно видеть и слышать друг друга.
Кстати, а знаете ли вы, по каким жестам и выражению лица гаишники выявляют шофера, выпивавшего накануне? Тогда вам сюда.