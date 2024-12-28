Данные 800 тысяч владельцев Volkswagen, Skoda и Audi попали в открытый доступ

В открытый доступ попали личные данные около 800 тыс. автовладельцев, в том числе чиновников, полицейских и бизнесменов. Все они приобрели машины, выпущенные концерном Volkswagen Group, что и стало проблемой. Утечка затронула непосредственно бренд Volkswagen, а также SEAT, Audi и Skoda. К счастью для россиян, дело было в Европе, по большей степени ситуация коснулась жителей Германии. И еще один важный момент — речь идет об электрокарах.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, незашифрованная информация об автовладельцах объемом в несколько терабайт без какой-либо анонимности месяцами хранилась на одном из популярных облачных сервисов. Там были сведения о геолокации конкретных машин, контакты их владельцев и прочее. Теоретически этим мог воспользоваться кто угодно — например, обычные шантажисты или представители разведок.

Журналисты через местных хакеров сообщили об утечке фирме, которая изначально занималась сбором и хранением информации о хозяевах многочисленных «Фольксвагенов» и их прочих «родственников». Это делали якобы затем, чтобы анализировать систему зарядки бортовых аккумуляторов с целью их дальнейшей оптимизации. В итоге утечка была устранена.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сможет ли Volkswagen вернуться в Россию.