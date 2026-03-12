В Госдуме предложили выдавать многодетным льготные автокредиты

В России разработан законопроект, позволяющий многодетным семьям получать льготные кредиты для приобретения автомобиля. Однако нововведением удастся воспользоваться только в случае появления четвертого ребенка.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ поступит на отзыв в правительство от Дмитрия Гусева, занимающего посты первого зампреда комитета Госдумы по контролю и первого замруководителя фракции «Справедливая Россия».

Согласно инициативе, упомянутый автокредит планируют предоставлять под 3% годовых на сумму до 2 млн рублей. Первоначальный срок составит два года, но при добросовестном поведении заемщиков предусмотрено продление до семи лет.

Новая разновидность кредитования предназначена для одного из родителей в многодетной семье, где воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка или больше. Деньги выдадут для покупки новой машины российской сборки. В то же время модель должна фигурировать в реестре, утвержденном кабмином.