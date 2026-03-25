В Чухломе сотрудники полиции раскрыли случай вандализма, который начался с шапки, а закончился маханием топором и уголовным преследованием. 22-летний житель Костромской области испытал приступ давней обиды и, разгоряченный спиртным, не придумал ничего лучше, как разбить стёкла в автомобиле приятеля.

Всё началось 6 марта, когда в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный ночью разбил стёкла в его автомобиле. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого.

Как рассказал портал СМИ44, за распитием спиртного молодой человек внезапно вспомнил давнюю обиду: потерпевший захотел вернуть шапку, которую приятель взял поносить. И, видимо, тогда просьба прозвучала недостаточно настойчиво — настолько, что спустя полтора года потребовала немедленного возмездия.

Разозлившись, житель Чухломы взял в доме собутыльника колун, вышел на улицу и методично разбил стёкла в автомобиле обидчика. После этого он вернул орудие на место и спокойно лёг спать. Потерпевший, к слову, даже не подозревал, что на него кто-то обижен — узнал лишь после того, как обнаружил свою машину с разбитыми стёклами.

В УМВД России по Костромской области рассказали, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Так шапка, взятая поносить, и внезапно вспомнившаяся невежливая просьба привели к серьёзным последствиям. Теперь у молодого человека есть время обдумать: стоило ли полуторагодовая обида разбитых стёкол и встречи со следователем.