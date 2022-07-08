Дорог не будет: Минфин режет расходы на транспортную отрасль

Член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, председатель ассоциации перевозчиков «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач считает, что поскольку госпрограмма «Развитие транспортной системы» была разработана на основе «Транспортной стратегии России на 2030 год, с прогнозом до 2035 года», существенного уменьшения необходимых финансовых, технических, технологических, организационных ресурсов, ставших следствием санкционного режима, не избежать. Также это грозит снижением доли транспорта в ВВП (в 2021 – 6,2%), сокращением занятости в транспорте, в котором в 2021-м было задействовано 4,5 млн. человек, в связи с чем снизятся, прямой, косвенный и индуцированный экономический эффект для российской экономики:

– Например, к 2035 году планировалось довести уровень контейнеризации грузов до 16—20%; обеспечить рост объемов перевозок грузов на 21—47%, пассажиров — на 63%, ожидалось создание новых рабочих мест в количестве 260 000. Сейчас все эти планы оказались под вопросом, — считает эксперт.

Напомним, что в 2020 году Правительством РФ в условиях сокращения объема транспортных услуг был реализован комплекс антикризисных мер, направленный на поддержку занятости и доходов населения. Среднесписочная численность занятых в организациях транспортного комплекса в 2020 году составила 2,5 млн. человек — 99,6% к 2019 году. А реальная заработная плата в крупных и средних организациях транспортного комплекса составила 60,6 тыс. рублей — 98,6% к 2019 году. Всего же на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию транспорта, объем инвестиций в 2020 году составил 399 млрд.рублей — 80,5% от общего объема инвестиций в транспортный комплекс из федерального бюджета.