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Генерал Михаил Черников запретил лишать водителей «прав» за езду без номеров

Штраф в 500 рублей и лишение водительского удостоверения – совершенно разные по своей строгости наказания. Между тем, до последнего времени рядовые сотрудники ДПС могли применять любое из них фактически по своему произволу. Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в специальном письме подчиненным расставил в этом вопросе правовые «точки над ё».

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Автор
Максим Строкер

Изображение Генерал Михаил Черников запретил лишать водителей «прав» за езду без номеров

Речь идет о ситуации, когда водитель приобрел автомобиль и перемещается на нем по дорогам общего пользования до момента постановки ТС на учет в ГИБДД. Российское законодательство построено таким образом, что в течении 10 дней после покупки авто, новоиспеченному автовладельцу фактически разрешается ездить на «обновке» без государственных номерных знаков.

За такой временной отрезок он обязан зарегистрировать машину в ГАИ. Когда этот «льготный период» завершается, а водитель продолжает ездить на "тачке" без номеров, у него появляется риск нарваться на штраф или получить куда более серьезные проблемы.

Кое-кто из автовладельцев на подобный риск идет сознательно. Такие граждане продолжают «безномерную» езду, поскольку имеют при этом возможность безнаказанно нарушать требования знаков и разметки, не обращая внимания на камеры автоматической фиксации: номеров-то на автомобиле нет, что делает невозможной его идентификацию. Но большая часть водителей если и пропускают срок постановки авто на учет, то без злого умысла, а по причине забывчивости, каких-то личных или семейных обстоятельств и тому подобного.

Однако до последнего времени патрульные ДПС, имея дело и с «хитрецами», и с «забывчивыми» предпочитали «обилечивать» их по одинаковой схеме. А именно в рамках ч. 2 ст. 12.2 КоАП – за «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков». По ней нарушителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение «прав» на срок 1-3 месяца.

В своем письме, разосланном в территориальные подразделения ГИБДД, генерал Черников фактически разъясняет подчиненным, что пока автомобиль не поставлен на учет, госномера у него быть не может по определению. Следовательно, наказывать водителя за езду без ГРЗ в этом случае нельзя. Его поведение, пишет генерал, следует квалифицировать по другой статье КоАП – ч. 1 ст. 12.1 за «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Она предполагает лишь штраф в 500-800 рублей, а не лишение ВУ. А вот если гражданина повторно поймали на эксплуатации незарегистрированной машине по истечении 10 дней после покупки, тогда в дело вступает ч. 2 ст. 12.1 КоАП, по которой полагается 5000 руб. штрафа или лишение ВУ на 1-3 месяца.

Таким образом, гаишники не должны теперь «кошмарить» перспективой лишения ВУ автомобилистов, которые по каким-то причинам пропустили крайний срок постановки машины на учет. Без «прав» будут оставаться лишь заядлые нарушители, сознательно игнорирующие обязанность получения госномеров ради возможности безнаказанного нарушения ПДД «под камерами».

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