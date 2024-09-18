Штраф за неподчинение сотруднику ГАИ вырастет в 20 раз

Российских водителей власти страны все крепче прижимают к ногтю. На сей раз чиновники решили очень жестко наказывать шоферов за отказ остановится по требованию полицейского, сотрудника таможни или другого должностного лица, контролирующего сферу транспорта.

Размер штрафа в этом случает скоро будет варьироваться в диапазоне от 7000 до 10 000 рублей. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, сообщает ТАСС.

Наказание рублем по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ не просто увеличили в десятки раз, а еще и дополнили пунктом, позволяющим лишать водительских «прав». В итоге автомобилист имеет все шансы стать пешеходом на полгода, если брать верхний предел наказания.

Пока, напомним, за указанное правонарушение предусмотрена штрафная вилка в 500-800 рублей. Но группа депутатов и сенаторов внесла ужесточающий наказание законопроект в нижнюю палату парламента в феврале.