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Штраф за неподчинение сотруднику ГАИ вырастет в 20 раз

При повторном нарушении такого типа будут лишать «прав»

Российских водителей власти страны все крепче прижимают к ногтю. На сей раз чиновники решили очень жестко наказывать шоферов за отказ остановится по требованию полицейского, сотрудника таможни или другого должностного лица, контролирующего сферу транспорта.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Штраф за неподчинение сотруднику ГАИ вырастет в 20 раз

Размер штрафа в этом случает скоро будет варьироваться в диапазоне от 7000 до 10 000 рублей. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, сообщает ТАСС.

Наказание рублем по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ не просто увеличили в десятки раз, а еще и дополнили пунктом, позволяющим лишать водительских «прав». В итоге автомобилист имеет все шансы стать пешеходом на полгода, если брать верхний предел наказания.

Пока, напомним, за указанное правонарушение предусмотрена штрафная вилка в 500-800 рублей. Но группа депутатов и сенаторов внесла ужесточающий наказание законопроект в нижнюю палату парламента в феврале.

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