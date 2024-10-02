Дороги смерти: можно ли было избежать страшного ДТП на Кубани

Снова на юге страны произошло резонансное ДТП с участием грузовика. Чудом обошлось без больших жертв, хотя избежать трагедии все же не удалось: погиб водитель фуры. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовался обстоятельствами и причинами этой аварии, а также уточнил у эксперта, что нужно, чтобы не допускать подобных ДТП.

Столкновение и возгорание грузового автомобиля и автобуса на 16 км автотрассы «Темрюк-Краснодар-граница Ставропольского края» в районе станицы Старокорсунской произошло вечером 29 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Изначально сообщалось о 17 пострадавших, включая троих детей. В дальнейшем эти цифры увеличились, стало известно о 31 жертве: всего в автобусе, перевозившем болельщиков гандбольного клуба из Краснодара в Ставрополь, было 49 человек.

Больше 20 человек с травмами и ожогами разной степени тяжести отвезли в стационары краевых медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу. Четверо получили тяжелые травмы. По счастливой случайности все ехавшие в автобусе выжили.

Однако погиб водитель фуры, врезавшейся в автобус. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По предварительной версии, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом, после чего оба транспортных средства загорелись.

Фото globallookpress.com

— Сложно до завершения следствия делать какие-либо выводы о причинах ДТП под Краснодаром, — замечает член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов. — Почему водитель грузового авто выехал на встречную полосу, еще предстоит выяснить. Но авария, если судить по материалам из региональных соцсетей, произошла на освещенном участке трассы с четырехполосным движением — по две полосы в каждую сторону.

Впрочем, этот участок не оборудован разделительным ограждением, известном в просторечии как отбойник (ясно, что при его наличии столкновение двух ТС практически исключено). Кроме того, каким бы ни было освещение на участке, где случилось ДТП, оно произошло в поздний час (а на юге России темнеет раньше, чем во многих других регионах страны). Так что ничего невероятного в произошедшем я не вижу, — говорит портала «АвтоВзгляд».

При этом эксперт предполагает, что столкновение не было лобовым. Весьма вероятно, что большегруз задел автобус по касательной. Но и при таком столкновении вполне мог быть поврежден его топливопровод, что в итоге и привело к возгоранию.

Однако, как замечает Шкуматов, риск инцидентов, подобных произошедшему 29 сентября под Краснодаром, еще выше на типичных для России дорогах с двухполосным движением (по одной полосе в каждую сторону), не оборудованных искусственным освещением и светоотражающей разметкой.

Фото globallookpress.com

Сегодня в стране, по информации эксперта, насчитывается примерно 136 тыс. км так называемой опорной сети дорог, существенная протяженность которых представляет собой именно такие «темные зоны», гораздо более проблемные, чем 16-й км краснодарской трассы.

— На любой дороге в России по существующим стандартам должны быть искусственное освещение и обочина, — рассказывает эксперт. — Загородная дорога должна быть шириной 9,5 м — по 3,75 м каждая полоса, если их всего две, плюс по метру обочины с каждой стороны. Но часто бывает так, что участок дороги имеет ширину примерно 7,5 м, а разметки просто нет.

В России сейчас действует долгосрочный проект «Безопасные качественные дороги». Но надо понимать, что для приведения опорной сети протяженностью 136 тыс. км в полный порядок и ее надлежащего оборудования всем необходимым с целью снижения вероятности дорожных катастроф требуется не только время. Надлежащее обустройство 1 км такой трассы требует около 300 млн. рублей, — резюмирует г-н Шкуматов.