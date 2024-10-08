И снова грузовик: виновен ли водитель фуры в гибели людей на трассе М2 «Крым»

Причиной случившегося 7 октября ДТП близ подмосковного Серпухова (103-ий километр трассы М2 «Крым»), унесшего жизни трех человек, мог стать отказ тормозов грузовика, протаранившего в результате сразу несколько машин. Он задел три других большегруза и семь легковушек, ехавших в попутном направлении. Итог — трое погибших, трое пострадавших и груда искореженного металла.
Впоследствии выяснилось, что за рулем грузового авто, врезавшегося в другие машины, находился 45-летний уроженец Кубани, шофер Владимир. Отец пятерых детей, чтобы прокормить семью, проживающую в Волгоградской области, он брался за любую работу. А в конце августа решил устроиться водителем в компанию с более высоким уровнем дохода в Москве.
Вскоре он рассказал семье, что получил в распоряжение самосвал Howo для перевозки тяжелых грузов. Однако, по всей видимости, машина нуждалась в надлежащем техосмотре, на что обратила внимание даже супруга Владимира. А днем 7 октября, когда он ехал по М2, у грузовика, как заявил сам водитель, внезапно отказала тормозная система. Педаль перестала реагировать на нажатие, скорость разогнавшегося авто не снижалась, и в результате самосвал протаранил другие машины.
Со слов родных шофера, он как минимум дважды просил работодателя, которому принадлежит большегруз, организовать проверку авто, но реакции на свои просьбы не дождался. Вопрос о степени вины водителя грузовика, находящегося после смертельного ДТП под следствием, действительно не так прост, соглашается член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов.
— Отказ тормозов у грузовиков — достаточно частая история. Для того, чтобы, например, при спуске он точно так же не «собрал» другие ТС, на основных дорогах часто оборудуют специальные полосы торможения. Но тормоза у грузовика могут отказать, — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд». — Так что вполне вероятно, что авария действительно произошла не из-за действий шофера, обусловленных низкой квалификацией или какими-либо иными причинами, а в связи с отсутствием надлежащего ухода за грузовой машиной.
И это, на мой взгляд, фундаментальная проблема. За техническим состоянием техники следят одни, и заработок у них свой. А управляют им другие. И сложности, и заработок у них тоже свои. Поэтому грузовики, принадлежащие юрлицам или иным представителям делового сообщества, если они недостаточно качественно и своевременно обслуживаются, вовремя не получают надлежащие запчасти и так далее, могут попадать в такие ситуации, — рассуждает эксперт.
А вот как заставить бизнес быть более ответственным, чтобы стараться исключить случаи, подобные смертельному ДТП на трассе М-2, это уже другой вопрос, указывает Шкуматов.
Портал «АвтоВзгляд» внимательно отслеживает наиболее резонансные дорожные аварии, происходящие в России, и в каждом конкретном случае старается вникнуть в причины произошедшего. Заметим: статистика то и дело пополняется примерами трагических ДТП, в которых непосредственное участие принимали грузовые авто. В отдельных случаях, порой — довольно драматичных, только по счастливому стечению обстоятельств дело обходится без летальных исходов.
Но и такие эпизоды зачастую сопровождаются немалым ущербом — как экономическим, так и нематериальным. Причины дорожных происшествий могут быть разными, как и возможности игроков рынка комтранса.
Но даже если конкретный собственник грузовика уверен, что починить свое авто он не в состоянии из-за слишком высоких ставок по кредитам, то и тогда ему необходимо помнить об ответственности за жизни и здоровье людей, за порчу чужой собственности. Насколько владелец грузовика, ставшего причиной описанной выше смертельной аварии, сможет обосновать свою непричастность к трагедии, станет ясно по ходу следствия.