И снова грузовик: виновен ли водитель фуры в гибели людей на трассе М2 «Крым»

И вот очередная трагическая авария с участием грузового авто, на этот раз — в Подмосковье. Портал «АвтоВзгляд» узнал мнение эксперта о причине, которая привести к смертельному ДТП, и сделал свои выводы.

Причиной случившегося 7 октября ДТП близ подмосковного Серпухова (103-ий километр трассы М2 «Крым»), унесшего жизни трех человек, мог стать отказ тормозов грузовика, протаранившего в результате сразу несколько машин. Он задел три других большегруза и семь легковушек, ехавших в попутном направлении. Итог — трое погибших, трое пострадавших и груда искореженного металла.

Впоследствии выяснилось, что за рулем грузового авто, врезавшегося в другие машины, находился 45-летний уроженец Кубани, шофер Владимир. Отец пятерых детей, чтобы прокормить семью, проживающую в Волгоградской области, он брался за любую работу. А в конце августа решил устроиться водителем в компанию с более высоким уровнем дохода в Москве.

Вскоре он рассказал семье, что получил в распоряжение самосвал Howo для перевозки тяжелых грузов. Однако, по всей видимости, машина нуждалась в надлежащем техосмотре, на что обратила внимание даже супруга Владимира. А днем 7 октября, когда он ехал по М2, у грузовика, как заявил сам водитель, внезапно отказала тормозная система. Педаль перестала реагировать на нажатие, скорость разогнавшегося авто не снижалась, и в результате самосвал протаранил другие машины.

Фото globallookpress.com

Со слов родных шофера, он как минимум дважды просил работодателя, которому принадлежит большегруз, организовать проверку авто, но реакции на свои просьбы не дождался. Вопрос о степени вины водителя грузовика, находящегося после смертельного ДТП под следствием, действительно не так прост, соглашается член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов.

— Отказ тормозов у грузовиков — достаточно частая история. Для того, чтобы, например, при спуске он точно так же не «собрал» другие ТС, на основных дорогах часто оборудуют специальные полосы торможения. Но тормоза у грузовика могут отказать, — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд». — Так что вполне вероятно, что авария действительно произошла не из-за действий шофера, обусловленных низкой квалификацией или какими-либо иными причинами, а в связи с отсутствием надлежащего ухода за грузовой машиной.

И это, на мой взгляд, фундаментальная проблема. За техническим состоянием техники следят одни, и заработок у них свой. А управляют им другие. И сложности, и заработок у них тоже свои. Поэтому грузовики, принадлежащие юрлицам или иным представителям делового сообщества, если они недостаточно качественно и своевременно обслуживаются, вовремя не получают надлежащие запчасти и так далее, могут попадать в такие ситуации, — рассуждает эксперт.

Фото globallookpress.com

А вот как заставить бизнес быть более ответственным, чтобы стараться исключить случаи, подобные смертельному ДТП на трассе М-2, это уже другой вопрос, указывает Шкуматов.

Портал «АвтоВзгляд» внимательно отслеживает наиболее резонансные дорожные аварии, происходящие в России, и в каждом конкретном случае старается вникнуть в причины произошедшего. Заметим: статистика то и дело пополняется примерами трагических ДТП, в которых непосредственное участие принимали грузовые авто. В отдельных случаях, порой — довольно драматичных, только по счастливому стечению обстоятельств дело обходится без летальных исходов.

Фото globallookpress.com

Но и такие эпизоды зачастую сопровождаются немалым ущербом — как экономическим, так и нематериальным. Причины дорожных происшествий могут быть разными, как и возможности игроков рынка комтранса.

Но даже если конкретный собственник грузовика уверен, что починить свое авто он не в состоянии из-за слишком высоких ставок по кредитам, то и тогда ему необходимо помнить об ответственности за жизни и здоровье людей, за порчу чужой собственности. Насколько владелец грузовика, ставшего причиной описанной выше смертельной аварии, сможет обосновать свою непричастность к трагедии, станет ясно по ходу следствия.