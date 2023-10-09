Больше камер и светофоров: власти снова озаботились вопросом аварийности на дорогах

Как сообщает «Коммерсантъ», ситуация с аварийностью обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам глава комиссии Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, «Автодору», МВД и регионам разработать до 1 декабря планы по снижению аварийности — со сроками реализации и источниками финансирования.

Планы, например, должны содержать обустройство совмещенных с лежачими полицейскими пешеходных переходов, установку светофоров с кнопкой на нерегулируемых «зебрах» на шоссе с четырьмя и более полосами — все эти меры и так давно указаны в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», но в связи с ростом числа наездов на пешеходов власти поручили обратить на них «особое внимание».

Среди прочих мер — дополнительные шумовые полосы перед поворотами на двухполосных дорогах и установка знаков «Направление движения». Это нужно сделать «в целях дополнительного информирования водителей и концентрации их внимания», поскольку число опрокидываний с января по август выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. Наконец, правительство поручило «проработать вопрос» об установке камер на опасных участках дорог.