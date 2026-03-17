Только вверх: насколько сильно вырастут цены на АЗС этой весной

Ближний Восток полыхает, в результате чего «жаркий сезон» наступил и на мировых энергетических рынках. Цены на нефть и нефтепродукты подскочили вверх, и это закономерным образом тревожит не только политиков и крупный бизнес, но и рядовых наблюдателей, включая автовладельцев всего мира. В США бензин буквально за месяц подорожал едва ли не на треть. А что будет на заправках в России, где розничные цены на горючее и так растут практически непрерывно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— В нашей стране горючее, к сожалению, только дорожает, — признает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — И порой — ускоренными темпами. При этом ценовая динамика на топливном рынке России почти не зависит от зарубежной конъюнктуры, хотя иногда внешние факторы могут влиять на внутренние процессы...

Именно поэтому, напоминает эксперт, у нас задействуется механизм демпфера — эффективный инструмент сдерживания стоимости горючего на заправках при его удорожании за пределами страны. В чем суть? Экспортную цену на топливо сравнивают с так называемой индикативной (некая желаемая цена на внутреннем рынке, которую власти устанавливают ежегодно).

Соответствующая разница постоянно отслеживается и в случае необходимости пересматривается раз в месяц. Она определяет выплаты по демпферу: компаниям из госбюджета возвращают часть налоговых отчислений, исходя из этой разницы. Когда горючее в мире дешевеет (как, например, в прошлом году), размеры выплат уменьшаются, и нефтяные компании стремятся «добрать» недополученные средства на внутреннем рынке. Возникают условия для ускоренного роста цен.

Таким образом, низкая стоимость объемов на экспорте, что на первый взгляд может показаться парадоксальным, провоцирует удорожание внутри страны. И наоборот, если за рубежом цены на топливо резко растут, как это происходит в настоящее время, выплаты по демпферу тоже заметно увеличиваются. У компаний оказывается меньше стимула переписывать ценники на заправках, поясняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Что касается текущего роста биржевых котировок (на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за прошлую торговую неделю АИ-92 подорожал на 6,55%, АИ-95 — на 6,01%), то это нормальная ситуация, уверен Юшков. Зимой, в «низкий» потребительский сезон, котировки падают, а с наступлением весны, в ожидании активизации гражданского сектора — основного потребителя бензина в России — снова идут вверх, поясняет ведущий аналитик ФНЭБ.

— Так сложилось, что в нашей стране 9 из 10 литров производимого бензина идет на внутренний рынок, — рассказывает эксперт. — И если предложение 92-го и 95-го (критически важных для внутреннего розничного рынка), сокращается на 10%, то в стране бензина еще будет хватать. Но если объем уменьшается сильнее, то неизбежен дефицит. Опасения перед подобным развитием событий обостряются весной, перед оживлением розничного рынка, что, в свою очередь, отражается на биржевых котировках.

Сейчас, впрочем, пока нет оснований ожидать нехватки топлива. И если такая ситуация сохранится (а на внешнем рынке, в свою очередь, будут оставаться высокие цены), стоимость горючего будут эффективно сдерживать. По итогам января-февраля повышение розничных цен укладывалось в уровень инфляции, а это и есть основной индикатор для правительства. А ведь это было до начавшейся из-за ближневосточного конфликта «лихорадки» на мировом рынке, гарантирующей высокую стоимость энергоносителей на экспорте.

Иными словами, наступившая весна, скорее всего, не принесет ценовых шоков на рынок автомобильного топлива, и вряд ли наши сограждане начнут лихорадочно отказываться от автотуризма или распродавать дачные участки по причине банальной нехватки денег на бензин, — убежден собеседник портала «АвтоВзгляд».

Однако нетрудно заметить, что продуманный механизм демпфера явно нацелен именно на сглаживание ценовой динамики вечно дорожающего в России горючего, а никак не на его удешевление. И получается, что средний потребитель, в любое время года сев за руль и доехав до нужной ему АЗС, почти наверняка увидит на табло более высокий ценник.

Вопрос только в конкретных цифрах, которые, скорее всего, будут выше, хотя и не настолько, чтобы вызвать повальный шок. С другой стороны, можно порадоваться, что на нашем рынке при нынешнем регулировании даже масштабная война на Ближнем Востоке не вызвала резких удорожаний на заправках из-за реального дефицита горючего или какого-либо надуманного предлога.

В этом смысле Россия находится в гораздо более выигрышном положении, чем, например, США, где топливная розница несравнимо больше либерализована. Длящийся третью неделю ближневосточный конфликт уже привел к тому, что средняя цена за галлон бензина (3,785 л) в Штатах, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), за месяц выросла почти на 28% - с $2,9 до $3,7. Будем надеяться, что у нас такого не будет. Хотя...