Механизм постоплаты парковки должен появиться в России уже летом

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов

Согласно поручению премьер-министра российского правительства Михаила Мишустина, проработкой механизма постоплаты парковки в нашей стране займется Минтранс. Сотрудникам ведомства предстоит решить поставленную задачу до 1 июня.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщается на сайте правительства.

В конце 2025-го внести необходимые корректировки в законодательство, позволяющие водителям рассчитываться за парковку в режиме постоплаты, предложили депутаты Госдумы из фракции «Новые люди». Нововведение призвано снизить количество случайных штрафов и одновременно повысить собираемость оплаты. Одновременно решится проблема для тех, кто сейчас не успевает оперативно заплатить за стоянку в силу различных обстоятельств, включая перебои с доступом к интернету.

Именно поэтому министерство транспорта и готовит поправки в закон «Об организации дорожного движения». Ожидается, что профильный законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в течение текущего года.

