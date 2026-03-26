Механизм постоплаты парковки должен появиться в России уже летом

В конце 2025-го внести необходимые корректировки в законодательство, позволяющие водителям рассчитываться за парковку в режиме постоплаты, предложили депутаты Госдумы из фракции «Новые люди». Нововведение призвано снизить количество случайных штрафов и одновременно повысить собираемость оплаты. Одновременно решится проблема для тех, кто сейчас не успевает оперативно заплатить за стоянку в силу различных обстоятельств, включая перебои с доступом к интернету.

Именно поэтому министерство транспорта и готовит поправки в закон «Об организации дорожного движения». Ожидается, что профильный законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в течение текущего года.