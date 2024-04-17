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Может ли бюджетный видеорегистратор снимать как профессиональная камера

Тест компактного автомобильного видеорегистратора, снимающего в 2К

Новинка, попавшая к нам на тест, заинтересовала нас своей концепцией. Ее создатели определили своей целью сделать видеорегистратор с максимально качественной съемкой, но небольшими размерами и ценой. Полагаем, что подобный подход придется по душе многим автовладельцам. Ведь далеко не всем из тех, кто сидит за рулем, нужно сумасшедшее количество опций, втиснутых в устройство, смотрящее вперед сквозь лобовое стекло. Вам нужен просто хороший видеорегистратор и больше ничего? Тогда вам, скорее всего, будет интересно.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Может ли бюджетный видеорегистратор снимать как профессиональная камера

Даже внешний вид комплекта поставки этого девайса настраивает на лаконичный лад. Коробочка достаточно маленькая. В ней в специальном гнезде лежит сам Neoline Flash 2K Wi-Fi (так называется устройство) с кронштейном (клеится на стекло посредством 3М-скотча), блок питания со штекером для установки в прикуриватель, запасной «пятачок» клейкой ленты и руководство пользователя. Все!

Сам гаджет также настолько небольшого размера, что вполне может целиком спрятаться за салонным зеркалом заднего вида. Один лишь провод будет напоминать о его существовании. Но при этом всегда можно легко снять регистратор со стекла и забрать с собой, если вы опасаетесь привлечь внимание воров и обнаружить свою машину с разбитым окном.

Довольно крупный для размеров устройства объектив расположен с одной стороны вытянутого горизонтально цилиндроподобного корпуса. Заметим, что объектив по своим характеристикам тут действительно хорош. Апертура (светосила) у него очень приличная, особенно для такой относительно бюджетной модели — F/1.7! Для понимания читателя поясним, что, скажем, апертура объектива F/1.6 (а здесь чем меньше, тем лучше) лишь у нескольких видеорегистраторов на рынке, стоимость которых может быть существенно выше. Обычно для подобных бюджетных устройств этот показатель, как правило, F/2.2. Плюс 6 стеклянных линз. Мал гаджет, но, как говорится, с серьезной «заявкой на победу».

На другой стороне устройства, «лицом» к водителю, разместили миниатюрный мониторчик. Он тут не сенсорный, размер у него символический — всего 33х19 мм. Да и функций он выполняет тоже минимальное количество. Но главная фишка в том и состоит, что обычно такие компактные регистраторы вообще лишены экрана. Это неудобно, потому что у водителя нет возможности взглянуть на устройство и быть уверенным в том, что съемка ведется, а не остановилась из-за какой-то ошибки. Экран тестируемого устройства, во-первых, демонстрирует QR-код для подключения смартфона автовладельца к видеорегистратору по Wi-Fi. На это, собственно и указывает вторая часть наименования устройства (Wi-Fi). Второстепенная функция этого монитора — оповестить владельца о необходимости форматировать карточку памяти. Ну и, наконец, просто демонстрировать хозяину, что съемка ведется, мол «все нормально, шеф»!

На одном из торцов расположен вход провода питания (Type-C) и слот под microSD-карту. С другой стороны находится его единственная кнопка, отвечающая за включение-выключение устройства и форматирование карты. Емкость последней тут, кстати, может доходить до 256 ГБ. Это — не блажь и не рекламная «замануха». Дело в том, что эта модель видеорегистратора обеспечивает качество съемки в формате 2К либо FHD — по желанию владельца. Это означает, что просматривать снятое им видео можно хоть на телеэкране. Не говоря уже о мониторе компьютера или смартфона.

Нельзя не отметить, что камера и ПО гаджета умеют поддерживать высокую детализацию кадра и пасмурную погоду, и в сумерки. Особенно радует крайне редкое для бюджетных видеорегистраторов свойство: практически полное отсутствие «желтизны» или «зелени» кадра. Правильной и без провалов подстройке баланса белого тут явно уделили много внимания.

Применение HDR-технологии (High Dynamic Range) помогает сохранить высокую детализацию и разборчивость изображения при перепаде освещения в кадре. Работу этого алгоритма в полной мере ощущаешь, когда просматриваешь «ночные» видео, высматривая госномера автомобилей, попадающих в объектив. Или при езде против солнца, а также при въезде или выезде из тоннеля.

Достаточно многие автомобильные видеорегистраторы в таких условиях выдают изображение не номерных знаков, а засвеченных бликующих прямоугольников. На съемке, выполненной Flash 2K Wi-Fi, в большинстве случаев все читается благодаря HDR. Побочным эффектом от использования этого алгоритма можно считать немного пониженную общую яркость кадра. Но ею вполне можно пренебречь.

Качественно снять ролик — дело важное. Но не менее серьезная задача надежно сохранить его. В нашем случае производители выбрали не самый распространенный вариант — с использованием формата TS. Ролик не пишется в какой-то буферный файл, который может быть потерян в случае нештатного прерывания записи. Дело в том, что стандарт TS ориентирован на работу с потоковым видео. Поэтому каждое мгновение, попавшее в объектив этого видеорегистратора, останется на карте памяти, что бы не случилось.

Как уже отмечалось выше, на корпусе видеорегистратора имеется единственная кнопка. Что не подразумевает для владельца возможностей полноценно управлять и настраивать устройство под свои запросы. Для манипуляций подобного рода придется установить специальное приложение на свой смартфон. QR-код для его скачивания проецируется на мониторчике устройства при первом его включении. Он же напечатан на паспорте девайса, хранящемся в его коробке. Связь между смартфоном и видеорегистратором осуществляется по Wi-Fi.

Wi-Fi-канал тут не сказать, чтобы очень быстрый, но для любых повседневных задач его хватает за глаза. Достаточно сказать, что скачивание одного минутного видеоролика, из которых состоит весь видеопоток, в максимальном качестве (2K-разрешение) на смартфон занимает не более минуты. Но это, конечно, зависит еще и от характеристик самого смартфона.

В приложении на смартфоне можно наблюдать видеопоток с камеры девайса в реальном времени, делать моментальные фото, просматривать уже отснятый материал, разложенный по папкам (обычное видео, аварийное, парковка). Можно настраивать длительность времени записи файла, качество записи (2K или FHD), тип записи в стояночном режиме (если обеспечено питание устройства при выключенном двигателе), громкость динамика, и прочее.

В протестированном нами видеорегистраторе реализована очень прикольная функция — «ускоренная съемка» TimeLaps. С ее помощью можно «сжать» видеоролик продолжительностью десятки минут в динамичный сюжет длиной в секунды. В штамп видео к значению времени (синхронизировано со смартфоном пользователя) можно внести госномер автомобиля.

Из важного также можно отметить, что модель поддерживает автоматический режим съемки на парковке. Чтобы можно было зафиксировать в кадре, например, того, кто вас кто-то «стукнул» и уехал. Для этого нужно «посадить» гаджет на постоянное питание от электросети автомобиля через специальный кабель.

Таким образом, в лице Neoline Flash 2K Wi-Fi мы имеем дело с продвинутым с точки зрения функционала и характеристик, девайсом, позиционирующимся в достаточно бюджетной нише: весь «букет» свойств этого «Нео» можно приобрести менее чем за 6000 рублей! Нас вполне устроило бы, читатель же пусть решает сам.

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