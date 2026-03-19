В России взлетел спрос на диагностику автомобилей в конце зимы

По итогам последнего зимнего месяца в нашей стране на 73% увеличился спрос на диагностику автомобилей, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Чаще всего, в 92% случаев, водители просили оценить состояния электрооборудования.

Об этом говорят результаты исследования сервиса «Профи.ру», поступившие в распоряжение портала «АвтоВзгляд». Согласно подсчетам аналитиков, по сравнению с февралем 2025-го популярность услуг автоэлектриков выросла на ощутимые 65%.

В то же время резко увеличилось количество обращений, касающихся проблем, характерных для зимнего сезона. Например, число запросов на отогрев машин подскочило в 17 раз, на замену аккумулятора — в пять, а на запуск двигателя — втрое.

Эксперты связали сложившуюся ситуацию с аномальными снегопадами. Из-за них многие водители не видели смысла садиться за руль длительное время, что сказалось как минимум на состоянии аккумуляторов.