Жесткие техники: как автомеханики используют кипятильник при ремонте машины

Гаражные мастера — отдельная каста автомехаников, услуги которых сегодня куда актуальнее, чем предложение официальных дилеров: их прайсы ниже, чем в СТО, работают они быстрее, а еще они готовы починить то, что дилер автоматически захочет поменять. А для такой работы порой применяются самые неординарные методы и средства. В том числе — кипятильники. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Современный автомобиль, технологичный и весь из себя экологично-экономичный, на самом деле довольно сложно устроен: инженеры уже давно решают проблемы, не связанные с ресурсом ТС, а заботятся о разного рода других задачах. Много внимания уделяется последствиям аварий, вредным выбросам, снижению расхода топлива: до ремонтопригодности руки просто не доходят.

Более того, возможность восстановить и починить часто «пускают в расход». Но на Руси, как известно, любая вещь обязана работать до полного молекулярного распада, поэтому у нас чинили, чинят и будут чинить все подряд. Правда, для этих целей порой приходится использовать «специнструмент».

В фирменных сервисах на отдельном, как правило, стенде расположены специализированные «приспособы», позволяющие выполнить особо сложные операции: это крайне дорогой, редкий и доступный только дилеру «арсенал». У «гаражников» же все проще: переточенный ключ, загнутая отвертка и выточенный на заказ соседом-токарем хитрый крючок, кратно упрощающий конкретную операцию. Регулярно для ремонта автомобиля используют и совсем для того неприспособленные «приблуды»: тот самый кипятильник. Казалось бы, причем здесь водонагреватель?

Вопросом на вопрос: а как быстро разделить слившихся воедино гайку и шпильку, скажем, в подвеске? Проникающая смазка — рецепт недостаточный, нужно греть. Газовая горелка — вещь в себе, а гаражей без пролитого бензина или масла, как известно, не бывает. Поможет мощный кипятильник: накинув его нижнюю завернутую часть на заранее «пролитое» соединение, можно не просто разобрать, но еще и резьбу сохранить.

А это, как правило, дорогого стоит: зачастую такая процедура спасает целый рычаг. Быстро, просто, дешево и действенно. Собственник автомобиля останется такой экономией доволен, приедет еще и друзей приведет: толковый и бережливый мастер — на вес золота! «Сарафанное радио» еще с советских времен снабжало «гаражников» клиентами почище разных «запретограмов»!