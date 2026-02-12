Эксперт назвал цену восстановления ключа для машин брендов, покинувших Россию

После того, как многие глобальные автобренды свернули бизнес в нашей стране, восстановление ключей для некоторых машин превратилось в задачу со звездочкой. И барьеры максимальной сложности, как правило, характерны для премиального сегмента. Например, придется повозиться с Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

Об этом «Российской газете» рассказал операционный директор по сервису компании «Рольф» Никита Архипов. По его словам, граница проходит по 2015 году. С массовыми автомобилями вроде Volkswagen, Mitsubishi и Hyundai, выпущенными раньше, особых проблем быть не должно. Вместе с работой ключ обойдется минимум в 35 тыс. рублей.

Более свежие автомобили до 2021 года выпуска заставят раскошелиться уже минимум на 70 тыс. «целковых». Может потребоваться больше манипуляций, включая установку эмуляторов для обхода серверов автопроизводителей и перепайку модулей.

Но самой сложной категорией считаются машины, появившиеся на свет пять лет назад и меньше. Чаще всего они программируются через сервер и обладают более хитрыми связками VIN-ключ-сервер. В среднем восстановление потребует 300 тыс. рублей, но можно легко отдать и на полмиллиона больше.