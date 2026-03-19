Средний ценник автозапчастей в России вырос на 2,9%

Согласно новой редакции справочника, который составляет Российский союз автостраховщиков (РСА), средняя стоимость автодеталей в стране выросла на 2,9%, если проводить параллель с предыдущей декабрьской версией. Больше всего выросли цены запчастей к BMW.

Как сообщается в пресс-релизе РСА, наценка на комплектующие для «баварцев» составила 6,2%, а прибавка в случае Ford достигла 5,2%. В то же время динамика роста прайсов запчастей популярных брендов, включая Mercedes-Benz, Kia, Hyundai и Toyota, оказалась ниже среднего значения. То есть цены для машин перечисленных производителей увеличились на 1,2-2,8%.

Отдельно эксперты уточнили, что на этот раз не подешевели никакие запасные детали для популярных машин, включая китайские. Хотя динамика ощутимо различается в зависимости от конкретного бренда.

Напомним, на основе данных в вышеупомянутом справочнике в России принято рассчитывать стоимость ремонта поврежденных машин по «автогражданке».

Вопреки удорожанию деталей и тренду на увеличение размера средней выплаты, у страховщиков в целом получается препятствовать росту премий по ОСАГО, добавил глава РСА Евгений Уфимцев.