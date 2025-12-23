Лучше один раз увидеть: какие щетки стеклоочистителя стоит выбрать сегодня

Случайный и незапланированный заезд в автомагазин с простым вообще-то запросом — новые щетки стеклоочистителя для весьма распространенной машины — внезапно выявил некоторые сложности, о чем портал «АвтоВзгляд» уже подробно рассказывал. Спойлер: вышло посредственно. А раз неприятный «нюанс» локализован — надо разобраться. Что вообще сегодня найдется для лобового стекла на полке магазина и какому производителю стоит доверить не только чистоту лобового стекла, но и собственную безопасность?

Погода окончательно испортилась, дождь, перемежающийся снегом, нарочито и безапелляционно напомнил о необходимости сменить уже щетки стеклоочистителя: видимость — как в подводной лодке. А любое нарушение обзорности водителя — это вообще-то нарушение ПДД: у нас с неисправными «дворниками», не обеспечивающими достаточного обзора при вождении, эксплуатировать автомобиль просто запрещено.

Следовательно, заметив разводы, полосы и прочие «артефакты», нужно морально и финансово настроиться на поход в профильный магазин, где, казалось бы, можно запросто подобрать щетки по заданным еще на заводе параметрам. Однако практика показала, что не так уж это и просто.

Кратко для вновь пришедших напомним предысторию: журналисты — тоже люди, у них тоже, о чудо, есть личные автомобили, на которых периодически изнашиваются «дворники». Вижу цель — не вижу препятствий: заезжаем в ближайшие «автотовары» и, после короткой и бессмысленной беседы с продавцом, выбираем щетки по принципу «дешево и хорошо». Никогда такого не было и вот опять: покупка без подготовки проблему не решила. Подробности этой саги — в уже вышедшем у нас материале. А пока — мы снова в начале пути: нужны, черт возьми, дворники. Куда бежать?

Фото avtovzglyad.ru

Для начала — теория: щетки стеклоочистителя у нас бывают трех видов — каркасные, бескаркасные и гибридные. Каркасные, за счет жесткой системы коромысел, лучше прилегают к стеклу, причем — по всей длине. Это особенно актуально, если «поводок» уже тоже не молод. Однако зимой они набирают снега и часто обмерзают, что требует от водителя регулярно покидать теплый салон и отбивать конструкцию о стекло. Кроме того, со временем жесткость конструкции все же уменьшается.

Бескаркасные, следовательно, эластичнее и выглядят более элегантнее, не превращаются в гигантский вытянутый «снежок», однако они очень требовательны к несущей конструкции. Фактор обмерзания практически отсутствует. Даже налипшие лед и снег с них отваливаются мгновенно — пару раз тряхнуть. Есть у бескаркасников и еще одно существенное конкурентное преимущество: они не дребезжат на ходу, поскольку более продуманы с точки зрения аэродинамики.

Битва между адептами «каркасников» и «бескаркасников» — классика любого автомобильного форума, так что производители давным-давно придумали щетки гибридные, способные убедить и тех и других: такие «дворники» объединили в себе сильные стороны обоих традиционных вариантов, а придумали их японцы для премиальных автомобилей.

Фото avtovzglyad.ru

Смысл в том, что мощное, можно сказать, «несущее» резиновое основание, как у бескаркасных дворников, объединено с системой коромысел, как у «каркасников». Соединив «мягкое» с «теплым», японцы получили конструкцию, способную удовлетворить даже самых требовательных автомобилистов. Естественно, гибридные дворники — самые дорогие.

Ну и важным фактором, конечно, является материал изготовления каркасной части и резиноленты, являющейся тем самым лезвием, которое счищает с ветрового стекла и воду, и грязь, летящую из-под колес несущихся по трассе машин. Для изготовления современных щёток стеклоочистителей используют резину с графитом, силикон или сочетание этих материалов. Графит, к примеру, добавляют в резину для легкости и бесшумности скольжения по стеклу и снижения трения. А, скажем, силикону не нужно никаких добавок, он сам по себе отлично скользит. В общем, на состав продукта также стоит обращать пристальное внимание.

Разобравшись с теоретической частью вопроса, пора переходить к практической: что может себе прямо сейчас позволить обычный отечественный водитель, с учетом санкций, роста цен и глобальной смены имен на витрине? Про «оригинал» уже не вспоминаем, да и традиционные «аналоги» — не в чести. Есть, конечно, но в двух исполнениях: подделка и неподъемная цена.

Фото avtovzglyad.ru

В итоге: придется «понять и простить», а также постараться найти достойный вариант щеток, который, заметим, на той же самой полке в магазине автозапчастей вполне даже может присутствовать.

Начнем, пожалуй, с известного отечественного производителя с серьезным инженерным бэкграундом. Речь об НПК «АВТОПРИБОР» — предприятии, чьи компоненты десятилетиями поставляются на конвейеры автозаводов. Компания локализовала полный цикл производства щеток стеклоочистителя — от разработки до выпуска готового продукта. Особенно нас заинтересовала серия AVTOPRIBOR Hybrid, сочетающая сильные стороны каркасных и бескаркасных «дворников».

Продукт адаптирован для нашего климата с частыми перепадами температур. Компании удалось синтезировать состав, сохраняющий эластичность щеток в мороз и позволяющий им не растрескиваться под солнцем. В этих гибридных щетках силовой каркас не скрыт полностью, а частично защищен обтекаемым кожухом-спойлером. Благодаря чему обеспечивается равномерный прижим к стеклу, а упругость резинового спойлера способствует более плавному возвращению щетки в исходное положение — без рывков и дробления.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, и это главное для зимы, такая конструкция исключает образование «снежной пробки»: налипшая масса не утрамбовывается вглубь, а вытряхивается. Это простое, но технологически точное решение для комфортной зимней эксплуатации. В комплекте с каждой щеткой идут 10 адаптеров под большинство типов креплений, которые, по заверениям производителя, покрывают парк 98% автомобилей в РФ.

Наше исследование отечественного рынка щеток стеклоочистителей натолкнуло нас на интересный бренд «дворников» ClimAir, о продукции которого есть, в частности, немало позитивных отзывов в Интернете. Родиной марки является Германия, а производятся они на заводах в Китае под контролем немецких специалистов.

Для предстоящей зимы из всего ассортимента компании будут более актуальны щетки серии WL, которые комплектуются внушительным набором адаптеров. Например, щетки WINTER PREMIUM, оснащенные специальным литым чехлом от намерзания льда, по заверениям самого производителя, можно подобрать для 99% автомобилей. Также для наших автовладельцев могут быть интересны «дворники» серии CL: это «бескаркасники», построенные на литом корпусе из синтетического EPDM-каучука, который обеспечивает целостность конструкции и предотвращает от поломки боковых колпачков.

Фото avtovzglyad.ru

Высокое содержание натурального каучука в резинке позволяет стеклу оперативно становиться чистым, а масляная пленка от дорожных реагентов и нефтяных выбросов удаляется со стекла благодаря графитовой пропитки класса ААА. Специальные компоненты в составе резины и силиконовое напыление позволяют рассчитывать на длительную эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +40°C. Кстати, производитель предусмотрел возможность замены резиноленты, что довольно практично.

Еще один отечественный производитель в нашем списке — компания NTS AUTO, также известная на рынке своими автолампами. Щетки стеклоочистителя одноименного бренда, разработанные под условия российских дорог и наш же климат, представлены в широком ассортименте размеров и комплектуются восемью адаптерами на выбор, поэтому подходят большинству автомобилей, как иностранных, так и отечественных.

При производстве щеток используются стойкие к природным аномалиям и реагентам компоненты, позволяющие не частить со сменой «дворников» без последствий для обзорности. По нашему мнению, стоит отметить универсальные бескаркасные щетки данного производителя, конструкция которых обеспечивает необходимый плотный и равномерный прижим чистящей кромки к поверхности стекла по всей длине в любое время года, то есть и зимой, и летом «дворники» сохраняют комфортную обзорность для водителя.

Фото avtovzglyad.ru

Есть у NTS AUTO и гибридные щетки стеклоочистителей, оснащенные низким каркасом, которые не дребезжат по стеклу и не свистят на ветру. Стоит признать, что, с точки зрения общей аэродинамики и плотности прилегания к стеклу, это сегодня более предпочтительный вариант. К стеклу щетки данного производителя прилегают достаточно плотно, даже если оно сложной формы. И при этом — сильно не обмерзают, что особенно актуально для зимнего сезона.

Интересные и, самое главное, актуальные под наши условия щетки стеклоочистителей мы нашли у бренда Wonderful. Это еще один российский производитель, который работает давно на нашем рынке и накопил достаточный опыт именно в российских реалиях, что и было реализовано в конечном продукте. Выражается это, в первую очередь, в использовании компонентов необходимого качества.

Например, при изготовлении щеток используется резиновое лезвие класса ААА, полностью соответствующее отраслевым стандартам и обеспечивающее длительный срок службы при стабильной и эффективной очистке лобового стекла. В линейке производителя есть бескаркасные щетки с различными типами креплений, подходящих для 95% марок и моделей, размерами от 325 до 700 мм. Есть в «меню» и традиционные каркасные щетки, у которых резинолента покрыта специальным тефлоновым напылением, что обеспечивает необходимую защиту от обледенения и примерзания к стеклу зимой.

Фото avtovzglyad.ru

Кстати, недавно у компании появились новые адаптеры: Aero Clip, MG(GWB071), Push Button, актуальные для автомобилей китайских брендов Haval, JAC, Chery, Changan, Geely, а также Vatl5.1, которые нужны обладателям LADA VESTA и Renault Duster/Arkana /Kaptur и других.

И еще одного производителя мы решили включить в наш обзор. Компания «ХОРС» уже достаточно давно присутствует на рынке, и у нее в ассортименте есть интересные щетки стеклоочистителей, разработанные также с учетом наших условий. Интересным и универсальным для многих автовладельцев вариантом могут стать одноименные бескаркасные щетки с креплением Hook или с мультиадаптером, который позволяет устанавливать щетку на различные модели автомобилей, в том числе на грузовые.

Специально разработанное покрытие дает достаточно плавное скольжение и низкий уровень шум, а сама конструкция и материал изготовления ленты (каучук) защищают щетки от обледенения и придают им большую подвижность. Кроме того, они обладают повышенной стойкостью к реагентам, ультрафиолету и озону. Кстати, производитель отдельно производит ленты для щеток стеклоочистителей разных типов, в которых замена резиноленты предусмотрена.

Фото avtovzglyad.ru

И если кратко подвести итоги, то выбрать из чего есть. На вкус и цвет, наличие и кошелек каждый водитель в России сегодня сможет выбрать себе добротные и подходящие к машине «дворники». Другое дело, что отныне к подобному приобретению неплохо бы подготовиться заранее, почитать отзывы и выбрать подходящий вариант загодя, а не как мы, придя в магазин и перебирая лучших из худших.

Никакого дефицита нет, однако изобилие новых имен, с которыми пора уже начинать знакомиться лично, подразумевает более вдумчивый и размеренный подход к каждой покупке. Даже такой тривиальной, как щетки стеклоочистителя.