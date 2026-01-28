Эксперт Ершов объяснил, зачем на самом деле нужен полный привод зимой

Многие владельцы полноприводных автомобилей испытывают чувство повышенной уверенности за рулем, хотя подобная иллюзия может сыграть с ними злую шутку. Система 4х4 помогает тронуться в снегу и выбраться из сугроба, но никак не увеличивает сцепление шин со льдом или укатанным снегом и не снижает риски возникновения аварийных ситуаций.

Это в беседе с «Российской газетой» сказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. И добавил, что главная ошибка водителей — ездить зимой как летом, надеясь на технологии, а не на разумную скорость и дистанцию. Резкий маневр на скользкой дороге может привести к заносу, и полный привод тут не спасет.

Его реальная польза — в распределении крутящего момента между осями. Это снижает пробуксовку при трогании и на малой скорости, помогая преодолеть сложный участок. Однако с ростом скорости, особенно в повороте, ситуация меняется. Шины имеют ограниченный запас сцепления, и полный привод его не увеличивает. Так что при высокой скорости в повороте машина может начать скользить всеми четырьмя колесами.

На льду подключаемый полный привод, характерный для многих кроссоверов, иногда, напротив, ухудшает управляемость. Жесткая связь осей мешает колесам вращаться с разной скоростью, из-за чего автомобиль может плохо слушаться руля. Электромагнитные муфты также не всесильны: при перегреве от длительной пробуксовки электроника может отключить заднюю ось, а на льду резкое нажатие газа способно вызвать рывок и потерю контроля.

Для безопасной зимней езды на полном приводе стоит помнить несколько правил. Используйте его там, где он действительно нужен: для старта в глубоком снегу или на подъеме. На скользкой дороге и высокой скорости будьте осторожнее с режимами блокировки. Тормозите заранее и плавно, снижайте скорость перед поворотом и всегда держите увеличенную дистанцию, подытожил эксперт.