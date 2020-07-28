Honda зарегистрировала новый бренд для выпуска внедорожников

Пока патент на суббренд Trailsport подан компанией Honda в Соединенных Штатах. Возможно, на других рынках японцы зарегистрируют другую торговую марку. Если зарегистрируют вообще.

Как бы то ни было, эксперты поспешили поставить под сомнение производство полноценных внедорожников — считается, что популярные кроссоверы Honda лишь подвергнутся модернизации. Ориентированной, в частности, для езды по бездорожью.

Предполагается, что автомобилям достанутся усиленные подвески, защитный обвес, увеличенный клиренс и грязевые шины. Любопытно было бы увидеть со всем этим арсеналом столь полюбившуюся у нас Honda CR-V.