Honda зарегистрировала новый бренд для выпуска внедорожников

Фото: Autoblog.com
Honda запатентовала новый торговый знак — Trailsport. Согласно регистрационным документам, именно под этим брендом японцы будут продавать автомобили, предназначенные для езды по бездорожью. Правда, эксперты уверены, что речь идет об обычных кроссоверах, хоть и с некоторыми доработками.

Пока патент на суббренд Trailsport подан компанией Honda в Соединенных Штатах. Возможно, на других рынках японцы зарегистрируют другую торговую марку. Если зарегистрируют вообще.

Как бы то ни было, эксперты поспешили поставить под сомнение производство полноценных внедорожников — считается, что популярные кроссоверы Honda лишь подвергнутся модернизации. Ориентированной, в частности, для езды по бездорожью.

Предполагается, что автомобилям достанутся усиленные подвески, защитный обвес, увеличенный клиренс и грязевые шины. Любопытно было бы увидеть со всем этим арсеналом столь полюбившуюся у нас Honda CR-V.

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28 июля 2020
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