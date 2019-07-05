Пять ситуаций, когда трезвый водитель точно покажется гаишнику пьяным

Практически любой водитель время от времени встречается с патрулем ДПС, выискивающим в потоке машин пьяного драйвера. Что же может спровоцировать служивых патрульных «продуть» на алкотестере именно вас?
Максим Строкер

В этом материале мы будем говорить о манерах поведения трезвых водителей, на которое «делают стойку» сотрудники ГИБДД в надежде выявить нетрезвого за рулем.

Пожалуй, самый явный признак, провоцирующий полицейского устроить вам продувку — разбросанные по салону машины банки-бутылки из-под алкогольных напитков. Ведь это означает, что их содержимое кто-то употребил и, скорее всего, это сделал именно владелец авто.

Пусть не только что, а некоторое время назад — все равно есть шанс, что в его организме сохранились остатки алкоголя, на которые среагирует алкотестер, и можно будет составить протокол по факту пьянства за рулем.

Достаточно подозрительно поведение, когда водитель усиленно жует жвачку или упоенно грызет семечки. Возможно, конечно, что он делает это из любви ко вкусу или борется с сонливостью.

Но не менее велика и вероятность, что он пытается перебить резким запахом мяты, кофе или семечек алкогольный перегар. Полицейская логика подсказывает, что на всякий случай такого гражданина следует «продуть».

Следующий признак потенциально пьяного драйвера — приоткрытые окна машины в явно холодную погоду. Возможно, за рулем курильщик, проветривающий салон от дыма.

Но некоторые хитрецы, севшие за руль «после вчерашнего», таким образом борются с запахом перегара в машине, который может учуять остановивший авто полицейский. Посему открытые на по сезону окна авто — признак возможного нетрезвого за рулем.

Неостановка по требованию сотрудника ГИБДД тоже повод для «продувки» водителя. Не исключено, что он и действительно не заметил взмаха полосатой палки в его сторону. А может, будучи подшофе или «с перегаром», просто сделал вид, что не обратил на нее внимания — в надежде, что полицейские не станут его преследовать, занятые проверкой документов других водителей.

Ну и последний признак, подталкивающий полицейского проверить драйвера на алкотестере, — явно нервное поведение последнего в то время, когда с документами и машиной все в порядке. Да, бывает, что некоторые законопослушные граждане ведут себя совершенно по-дурацки в присутствии полицейского.

Но эти же манеры демонстрируют и те, у кого на самом деле «рыльце в пуху», то есть — слегка «под градусом».

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, ПДД, алкотестер
5 июля 2019
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