Пять ситуаций, когда трезвый водитель точно покажется гаишнику пьяным

В этом материале мы будем говорить о манерах поведения трезвых водителей, на которое «делают стойку» сотрудники ГИБДД в надежде выявить нетрезвого за рулем.

Пожалуй, самый явный признак, провоцирующий полицейского устроить вам продувку — разбросанные по салону машины банки-бутылки из-под алкогольных напитков. Ведь это означает, что их содержимое кто-то употребил и, скорее всего, это сделал именно владелец авто.

Пусть не только что, а некоторое время назад — все равно есть шанс, что в его организме сохранились остатки алкоголя, на которые среагирует алкотестер, и можно будет составить протокол по факту пьянства за рулем.

Достаточно подозрительно поведение, когда водитель усиленно жует жвачку или упоенно грызет семечки. Возможно, конечно, что он делает это из любви ко вкусу или борется с сонливостью.

Но не менее велика и вероятность, что он пытается перебить резким запахом мяты, кофе или семечек алкогольный перегар. Полицейская логика подсказывает, что на всякий случай такого гражданина следует «продуть».