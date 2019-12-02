Почему на АЗС нельзя вставлять заправочный пистолет в бак машины до оплаты

Фото: onegreenplanet.org
Даже такая рутинная операция, как заправка автомобиля на высокотехнологичных современных автозаправочных станциях, не сулящая никаких неожиданностей, может преподнести настоящий сюрприз. И назвать его приятным язык не повернется. Как можно попасть на серьезные деньги на обычной АЗС, причем по собственной вине, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Большинство водителей, не первый день сидящих за рулем, привыкли действовать на заправке по привычному алгоритму: выйти из машины, открыть лючок, снять пистолет и вставить его в бензобак. После зафиксировать рычаг включения и пойти к кассе. Это экономит время: пока идешь обратно к машине, топливо уже льется в бак.

В ряде случаев просто подходит заправщик и спрашивает, сколько и какого горючего залить. А за этим опять же следует поход с кошельком и картой лояльности к месту оплаты. У многих, наверняка, есть любимые АЗС, где удобнее или выгоднее пополнить запас топлива. Но в один прекрасный момент что-то может пойти не так.

Фото: news.sophos.com

Например, на привычной бензозаправке не оказалось работника у колонки, или пришлось покупать «горючку» в незнакомом месте. Все как обычно: пистолет уже в горловине бензобака, позади очередь к кассе. Водитель называет сумму, на которую собирается приобрести топливо, а кассирша отвечает: «У вас уже полный бак залит».

Настоящий сюрприз. Хорошо, если у покупателя найдется с собой нужная сумма. Иначе придется оставлять что-то в залог, либо писать долговую расписку. Но здесь стоит предупредить, что паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, отдавать под залог не стоит. Хотя его, скорее всего, и не примут. Напомним, что ст. 19.17 КоАП предупреждает: «Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей».

Фото: mumslounge.com.au

Дабы избежать такого неприятного инцидента, лучше взять за привычку внимательно читать инструкции, заботливо вывешенные на каждой отдельно взятой заправке. На каких-то АЗС действительно предписано сначала взять пистолет, а уже потом вносить плату.

На других станциях его даже снимать нельзя до тех пор, пока не скажешь кассиру, какой объем топлива необходимо залить. А на иных точках пистолет вообще не попадет в руки автомобилиста: необходимые параметры программирует обученный заправщик.

Так что стоит быть внимательным не только будучи за рулем, но и покидая водительское место на заправке, чтобы «накормить» свой автомобиль. Иначе есть риск попасть в неприятную ситуацию, да еще и по своей собственной вине.

КоАП, АЗС, бензин, залог, дизельное топливо
2 января 2020
92241