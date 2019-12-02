Почему на АЗС нельзя вставлять заправочный пистолет в бак машины до оплаты

Большинство водителей, не первый день сидящих за рулем, привыкли действовать на заправке по привычному алгоритму: выйти из машины, открыть лючок, снять пистолет и вставить его в бензобак. После зафиксировать рычаг включения и пойти к кассе. Это экономит время: пока идешь обратно к машине, топливо уже льется в бак.

В ряде случаев просто подходит заправщик и спрашивает, сколько и какого горючего залить. А за этим опять же следует поход с кошельком и картой лояльности к месту оплаты. У многих, наверняка, есть любимые АЗС, где удобнее или выгоднее пополнить запас топлива. Но в один прекрасный момент что-то может пойти не так.