Почему на АЗС нельзя вставлять заправочный пистолет в бак машины до оплаты

Большинство водителей, не первый день сидящих за рулем, привыкли действовать на заправке по привычному алгоритму: выйти из машины, открыть лючок, снять пистолет и вставить его в бензобак. После зафиксировать рычаг включения и пойти к кассе. Это экономит время: пока идешь обратно к машине, топливо уже льется в бак.
В ряде случаев просто подходит заправщик и спрашивает, сколько и какого горючего залить. А за этим опять же следует поход с кошельком и картой лояльности к месту оплаты. У многих, наверняка, есть любимые АЗС, где удобнее или выгоднее пополнить запас топлива. Но в один прекрасный момент что-то может пойти не так.
Например, на привычной бензозаправке не оказалось работника у колонки, или пришлось покупать «горючку» в незнакомом месте. Все как обычно: пистолет уже в горловине бензобака, позади очередь к кассе. Водитель называет сумму, на которую собирается приобрести топливо, а кассирша отвечает: «У вас уже полный бак залит».
Настоящий сюрприз. Хорошо, если у покупателя найдется с собой нужная сумма. Иначе придется оставлять что-то в залог, либо писать долговую расписку. Но здесь стоит предупредить, что паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, отдавать под залог не стоит. Хотя его, скорее всего, и не примут. Напомним, что ст. 19.17 КоАП предупреждает: «Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей».
Дабы избежать такого неприятного инцидента, лучше взять за привычку внимательно читать инструкции, заботливо вывешенные на каждой отдельно взятой заправке. На каких-то АЗС действительно предписано сначала взять пистолет, а уже потом вносить плату.
На других станциях его даже снимать нельзя до тех пор, пока не скажешь кассиру, какой объем топлива необходимо залить. А на иных точках пистолет вообще не попадет в руки автомобилиста: необходимые параметры программирует обученный заправщик.
Так что стоит быть внимательным не только будучи за рулем, но и покидая водительское место на заправке, чтобы «накормить» свой автомобиль. Иначе есть риск попасть в неприятную ситуацию, да еще и по своей собственной вине.