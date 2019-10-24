Найден действенный способ наказать АЗС за недолив бензина

Стало известно о подготовке Минпромторгом поправок в КоАП, подразумевающих так называемые «оборотные» штрафы для бензоколонок за недолив топлива клиентам.

На сегодняшний день за подобное нарушение — это если его еще удастся зафиксировать, — по части 1 статьи 19.19 КоАП полагается штраф: для должностных лиц 20 000—50 000 рублей, для юридических — до 100 000 рублей. Ведомство предлагает ужесточить это наказание.

Для юрлица его хотят установить на уровне 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000 рублей. За повторное нарушение штраф должен составить до 3%, до выручки за прошлый год, но нее менее 2 млн. рублей.

Ужесточение санкции за недолив топлива может произойти уже с начала 2021-го года — в момент вступления в силу новой редакции КоАП, которая сейчас только разрабатывается и может быть принята в будущем году.