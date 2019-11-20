В каких регионах у водителя больше шансов нарваться на АЗС с паленым бензином

На карте наглядно показаны регионы, в которых имеются наиболее серьезные проблемы с качеством топлива, а где сурогатное горючее практически отсутствует. Правда, проверки не проводились на Чукотке, в Калмыкии, Мордовии, Астраханской, Кировской и Магаданской областях.
В европейской части России при заправке автомобиля больше всего шансов нарваться на суррогат во Владимирсокй области, где доля нарушений составляет 71%.
Кроме того, зонами риска с долей обнаруженного на АЗС сурогата, превышающей 20%, оказались Рязанская, Костромская, Свердловская, Томская, Новосибирская, Курганская области, а также Дагестан, Чечня, Крым, Алтай, Хакасия, Сахалин, Хабаровский край и Еврейский автономный округ.
При этом в подавляющем большинстве регионов европейской части России ситуация значительно лучше — здесь доля оборота фальсификата не превышает 5%. Исключение составляют, как уже говорилось, Владимирская область, а так же Рязанская и Костромская, где выявлено больше 20%, Ставропольский край, Пензенская область с долей 10—20%, а также Карелия — 5—10%. Карта качества топлива будет обновляться два раза в год.