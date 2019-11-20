В каких регионах у водителя больше шансов нарваться на АЗС с паленым бензином

На карте наглядно показаны регионы, в которых имеются наиболее серьезные проблемы с качеством топлива, а где сурогатное горючее практически отсутствует. Правда, проверки не проводились на Чукотке, в Калмыкии, Мордовии, Астраханской, Кировской и Магаданской областях.

В европейской части России при заправке автомобиля больше всего шансов нарваться на суррогат во Владимирсокй области, где доля нарушений составляет 71%.