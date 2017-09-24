Мстительные гаишники, автосалоны в СССР и «мануал» по прогреву машины

Почему этой осенью стоит поторопиться с покупкой автомобиля, зачем прогревать «автомат» и как не стать наркоманом во время разговора с гаишником — самые полезные советы экспертов в материале «АвтоВзгляда».
Светлана Алеева

Инструкция по эксплуатации

Даже самый заядлый любитель посиделок в гараже хочет, чтобы машина служила долго и беспроблемно. Для этого порой достаточно соблюдать несколько простых правил, по поводу которых у автовладельцев до сих пор существует немало заблуждений и мифов. Мы выяснили у экспертов, зачем ежегодно менять в моторе масло и что нажимать, чтобы продлить срок службы АКП. Прогреваете мотор зимой? Узнайте, почему это не только не нужно, но и вредно.

Если вы присматриваете подержанный автомобиль, есть немало способов узнать ее настоящий пробег, надо только хорошенько присмотреться, следуя нашей подробной инструкции.

Время покупать

Кстати, о б/у — сейчас самое выгодное время приобретать подержанную машину. С начала будущего года новые (а за ними и старые) автомобили взлетят в цене — благодаря новым хитрым акцизам нашего заботливого правительства. В частности, резко подорожают популярные кроссоверы, Впрочем, некоторые автопроизводители не выдержали и уже взвинтили цены на свои модели.

Тем не менее, сейчас машину купить просто (были б деньги). Чтобы стать автовладельцем в СССР, нужно было преодолеть немало преград и даже унижений — об этом в подробном экскурсе «АвтоВзгляда» в советскую автоисторию.

Трезвые водители и пьяные дети

Суды Московской области приговорили сразу нескольких бывших сотрудников подмосковной ГИБДД за «развод на пьянку». Тем временем, нам остается задаваться вопросом, почему прокуратура и полиция плюют на очевидную коррупцию ГИБДД в интернете.

Те гаишники, что продолжают патрулировать улицы, охотятся на водителей, превращая трезвых в заядлых наркоманов. Да что там, даже шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП, экспертиза способна превратить в мертвецки пьяного. К счастью, в последнем случае намечен курс на справедливость.

Еще одна резонансная авария со смертельным исходом произошла с кортежем командующего ВДВ Андрея Сердюкова — и оказалась заснята на видеорегистратор. Эксперты уверены, что таких страшных последствий можно было бы избежать.

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24 сентября 2017
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