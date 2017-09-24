Мстительные гаишники, автосалоны в СССР и «мануал» по прогреву машины

Инструкция по эксплуатации

Даже самый заядлый любитель посиделок в гараже хочет, чтобы машина служила долго и беспроблемно. Для этого порой достаточно соблюдать несколько простых правил, по поводу которых у автовладельцев до сих пор существует немало заблуждений и мифов. Мы выяснили у экспертов, зачем ежегодно менять в моторе масло и что нажимать, чтобы продлить срок службы АКП. Прогреваете мотор зимой? Узнайте, почему это не только не нужно, но и вредно.

Если вы присматриваете подержанный автомобиль, есть немало способов узнать ее настоящий пробег, надо только хорошенько присмотреться, следуя нашей подробной инструкции.