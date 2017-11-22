«Клан Сопрано»: любимые автомобили американской мафии

Организованная преступность существует с самого начала цивилизации, хотя почему-то считается, что это явление принадлежит исключительно новейшей истории. Но на самом деле, прошлый и нынешний века всего-навсего стали временем ее расцвета. Естественно, что представители криминальных «профессий» не могли пройти мимо такого величайшего достижения технического прогресса, как автомобиль. Возить запрещенные грузы, скрываться от погони, да просто демонстрировать свое богатство и могущество — для всего этого машина просто необходима. Так что же предпочитали американские гангстеры, причем не в 30-е годы, а совсем недавно, в начале нынешнего века?
Chrysler 300C
Возможно, идеальный автомобиль для тех, кто целыми днями выбивает деньги из мелких торговцев якобы за покровительство и защиту их бизнеса, или запугивает независимых предпринимателей. Этот большой автомобиль, ненасытно пожирающий бензин, оставляет далеко позади самые большие европейские универсалы. Мощности его 6,4-литрового мотора V8 в модификации SRT-8 более, чем достаточно, чтобы скрыться от преследования полиции, а огромный багажник позволяет возить с собой полный набор инструментов, требуемых для противоправной деятельности.
Maserati Quattroporte
Итальянские корни практически любого мафиозного босса проявляются в выборе роскошного автомобиля родом с Аппенинского полуострова. Элегантная, но одновременно устрашающая внешность, просторный, великолепно оборудованный интерьер, прекрасные ходовые качества и бодрый двигатель — что еще требуется самому взыскательному главе преступного мира? Недаром во время презентации первого Quattroporte широко распространилась шутка о том, что это автомобиль, просто созданный для гангстеров.
Mercedes-Benz G-класса
Когда-то планировалось, что этот автомобиль будет использоваться военными. Тем не менее, в правильной спецификации — а именно черного цвета, на черных колесах, с наглухо тонированными стеклами — кортеж таких машин будет смотреться внушительно и агрессивно. Багажный отсек вместит впечатляющий объем груза, а невероятная проходимость позволит «кошмарить» не только городское население, но и фермеров.
Cadillac CTS-V
У мафиози сложилось определенное представление о правильном внешнем виде автомобиля, от которого должно веять неспровоцированной агрессией, который должен принадлежать к премиальному сегменту и обладать мощным двигателем. Этим параметрам полностью соответствует Cadillac CTS-V. Гораздо более внушительный зверь, чем Chrysler 300C, этот «Кадиллак» испытывался не где-нибудь, а на Нюрбургринге — Мекке скорости. Чтобы справиться с ним, водителю потребуется обладать солидным опытом.
Land Rover Range Rover
Как и «Гелендваген», Range Rover может похвастаться огромным внутренним пространством и внедорожными талантами, которые с запасом удовлетворят любого, кому понадобится вместительный «проходимец». На дороге он выглядит достаточно вызывающе, чтобы окружающие водители покорно уступали ему путь. Однако гангстеру-владельцу данного транспортного средства стоит подумать о выборе цветовой гаммы, иначе он рискует оказаться похожим на выигравшего в лотерею фермера.
Клан Сопрано
В культовом американском криминальном телесериале «Клан Сопрано» мафиози не зацикливаются только на моделях, которые признаны американцами наиболее бандитскими. Так, Тони Сопрано предпочитает Cadillac Escalade ESV, а Кармела — Mercedes-Benz E320. Кристофер Молтисанти управляет Lexus LS400 ценой в 60 000 долларов. Джон «Джонни Сэк» Сакримони, всю жизнь мечтавший об итальянском суперкаре, приобретает, наконец Maserati GT. Коррадо «Джуниор» Сопрано не стыдится разъезжать на Lincoln Town Car.
Английские гангстеры
Вкусы британских гангстеров отличаются от предпочтений американцев. Так, грабители поездов оценили сразу же по выходу в свет Jaguar Mark 2 с мотором 3,8 литра. Их последователи не брезговали стремительным Audi RS6 Avant. Был популярен в среде английских мафиози Ford Cortina Mark II. А близнецы Крэй, например, разъезжали по своим незаконным делам на Mercedes-Benz 200 и на Jaguar Mark X.