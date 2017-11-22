«Клан Сопрано»: любимые автомобили американской мафии

Организованная преступность существует с самого начала цивилизации, хотя почему-то считается, что это явление принадлежит исключительно новейшей истории. Но на самом деле, прошлый и нынешний века всего-навсего стали временем ее расцвета. Естественно, что представители криминальных «профессий» не могли пройти мимо такого величайшего достижения технического прогресса, как автомобиль. Возить запрещенные грузы, скрываться от погони, да просто демонстрировать свое богатство и могущество — для всего этого машина просто необходима. Так что же предпочитали американские гангстеры, причем не в 30-е годы, а совсем недавно, в начале нынешнего века?