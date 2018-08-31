Koenigsegg готовит последнюю битву богов

Разница колоссальная — 100 сил и 200 кг. И еще одно уточнение: на сегодняшний день Agera RS является самым быстрым серийным автомобилем в мире, он оценивается приблизительно в два млн. долларов.

Шведы назовут новинку Ragnarok в честь гибели богов и всего мира, которые описаны в скандинавской мифологии. Авто унаследует от предшественника съемную крышу, которая, правда, не будет складываться в багажный отсек. Кроме того, художники полностью пересмотрели дизайн задней части гиперкара, сообщает интернет-издание TheSupercarBlog.

У автоэкспертов есть основания полагать, что разработчики не станут устанавливать гибридную силовую установку на серийную версию спорткара — только старый добрый ДВС. Но электромотор в варианте для гонок в Ле Мане возможен.

Премьера Koenigsegg Ragnarok состоится весной 2019 года. Сборку новинки наладят на заводе в шведском Энгельхольме вместе с моделью Regera. А выпуск Agera RS в этом году прекратят.