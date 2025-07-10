Российские водители стали чаще ремонтировать свои машины в автосервисах

За первые шесть месяцев 2025 года наши автомобилисты стали чаще, чем раньше ремонтировать проводку и менять аккумуляторы своих «ласточек». Такие услуги на сегодняшний день считаются одними из самых востребованных на станциях техобслуживания.

Какие проблемы решают сегодня на СТО владельцы авто с пробегом

В беседе с «Известиями» об этом рассказали аналитики международной сети автосервисов Fit Service. По их словам, в стране растет количество возрастных машин с приличным пробегом. Поэтому увеличивается спрос на сложные ремонтные работы.

В том числе речь идет о восстановлении кузова, подвески, топливной системы, а также рулевого управления. Из-за дефицита оригинальных запчастей мастера вынуждены не менять поврежденные элементы типа бамперов и порогов, а именно восстанавливать. На четверть выросла очередь желающих починить кондиционер.

В то же время востребовано техническое обслуживание (ТО). Речь идет о всех вариантах диагностики автомобильных систем. На первом месте, разумеется, стандартные процедуры. Например, замена масла, тормозной жидкости, фильтров и проверка основных агрегатов.