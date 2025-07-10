Российские водители стали чаще ремонтировать свои машины в автосервисах

В беседе с «Известиями» об этом рассказали аналитики международной сети автосервисов Fit Service. По их словам, в стране растет количество возрастных машин с приличным пробегом. Поэтому увеличивается спрос на сложные ремонтные работы.
В том числе речь идет о восстановлении кузова, подвески, топливной системы, а также рулевого управления. Из-за дефицита оригинальных запчастей мастера вынуждены не менять поврежденные элементы типа бамперов и порогов, а именно восстанавливать. На четверть выросла очередь желающих починить кондиционер.
В то же время востребовано техническое обслуживание (ТО). Речь идет о всех вариантах диагностики автомобильных систем. На первом месте, разумеется, стандартные процедуры. Например, замена масла, тормозной жидкости, фильтров и проверка основных агрегатов.