Преображение LADA Niva, двойной удар GAC, сплетни про Geely, печальки каршеринга: итоги недели

На этой неделе АВТОВАЗ провел для журналистов презентацию нового силового агрегата — движка 1,8 на 90 л.с. И там, помимо прочего, рассказали, что LADA Niva Legend переживет модернизацию в следующем году. Она получит представленный мотор, усиленную трансмиссию и передние тормоза с увеличенными дисками от родственной Niva Travel. Что же до последней, то во время презентации объявили примерные цены посвежевшего внедорожника.
А теперь — горяченькое. На этой неделе автомобильное сообщество взбудоражила новость о том, что совсем скоро российский рынок покинет такой сильный китайский игрок, как Geely. Об этом сообщил один телеграм-канальчик, уточнив, что соответствующее письмо уже разослали дилерам. Мы, разумеется, сразу обратились к своим источникам из автосалонов — они ответили, что никакой рассылки не было. А чуть позже с официальным комментарием выступила и сама Geely.
Ну и раз уж заговорили о китайцах, перейдем к бренду GAC, который 1 июля открыл продажи сразу двух новинок: минивэна M8 в версии Lounge и кроссовера GS8 в исполнении Dragon. Главные особенности первого — четырехместный салон с креслами авиационного типа и гигантский (аж на 34 дюйма!) планшет мультимедийки для пассажиров. Что же касается GS8 Dragon, то это первый гибрид марки в России. Хотя силовой установкой дело не ограничивается — новинка отличается и внешне.
Примерно за те же деньги можно взять кроссовер Hongqi HS7. На этой неделе представители бренда объявили, что его полноценные продажи начнутся ближе к осени, но, тем не менее, дилеры уже открыли прием предзаказов. А в некоторые автосалоны даже поступили первые «живые» машины. Еще на днях в Сеть утекла дилерская презентация, которая раскрывает оснащение кроссовера Nordcross 001 для России. Он должен выйти на наш рынок в августе.
А теперь — к социалке. Минпромторг одобрил введение условий по локализации автомобилей для сервисов каршеринга. То есть в ближайшие годы нормальных машин лишаться не только пользователи такси, но и любители краткосрочной аренды. Тем временем в Госавтоинспекции подвели итоги минувшего года: выяснилось, что в 2024-м российские водители получили более 255 миллионов штрафов за нарушения ПДД. Это на 6% больше, чем в 23-м.
И напоследок еще немного неприятной статистики. Страховщики говорят, что в этом году в России резко увеличилось число краж запчастей с автомобилей. Снимают все, что попадает под руку: шильдики, боковые зеркала, фары, колесные диски и колпаки, накладки, глушители, штатные камеры и даже форсунки омывателей...
А подробнее о главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.