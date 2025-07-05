Преображение LADA Niva, двойной удар GAC, сплетни про Geely, печальки каршеринга: итоги недели

АВТОВАЗ анонсировал модернизацию LADA Niva Legend и назвал ориентировочные цены обновленной Niva Travel, инсайдеры пустили слух, что из России скоро уйдет Geely, GAC открыл продажи сразу двух новинок, Минпромторг одобрил введение условий по локализации машин для сервисов каршеринга, а страховщики предупредили, что в стране резко подскочило чисто краж автомобильных деталей. Все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

На этой неделе АВТОВАЗ провел для журналистов презентацию нового силового агрегата — движка 1,8 на 90 л.с. И там, помимо прочего, рассказали, что LADA Niva Legend переживет модернизацию в следующем году. Она получит представленный мотор, усиленную трансмиссию и передние тормоза с увеличенными дисками от родственной Niva Travel. Что же до последней, то во время презентации объявили примерные цены посвежевшего внедорожника.

А теперь — горяченькое. На этой неделе автомобильное сообщество взбудоражила новость о том, что совсем скоро российский рынок покинет такой сильный китайский игрок, как Geely. Об этом сообщил один телеграм-канальчик, уточнив, что соответствующее письмо уже разослали дилерам. Мы, разумеется, сразу обратились к своим источникам из автосалонов — они ответили, что никакой рассылки не было. А чуть позже с официальным комментарием выступила и сама Geely.

Ну и раз уж заговорили о китайцах, перейдем к бренду GAC, который 1 июля открыл продажи сразу двух новинок: минивэна M8 в версии Lounge и кроссовера GS8 в исполнении Dragon. Главные особенности первого — четырехместный салон с креслами авиационного типа и гигантский (аж на 34 дюйма!) планшет мультимедийки для пассажиров. Что же касается GS8 Dragon, то это первый гибрид марки в России. Хотя силовой установкой дело не ограничивается — новинка отличается и внешне.

Примерно за те же деньги можно взять кроссовер Hongqi HS7. На этой неделе представители бренда объявили, что его полноценные продажи начнутся ближе к осени, но, тем не менее, дилеры уже открыли прием предзаказов. А в некоторые автосалоны даже поступили первые «живые» машины. Еще на днях в Сеть утекла дилерская презентация, которая раскрывает оснащение кроссовера Nordcross 001 для России. Он должен выйти на наш рынок в августе.

А теперь — к социалке. Минпромторг одобрил введение условий по локализации автомобилей для сервисов каршеринга. То есть в ближайшие годы нормальных машин лишаться не только пользователи такси, но и любители краткосрочной аренды. Тем временем в Госавтоинспекции подвели итоги минувшего года: выяснилось, что в 2024-м российские водители получили более 255 миллионов штрафов за нарушения ПДД. Это на 6% больше, чем в 23-м.

И напоследок еще немного неприятной статистики. Страховщики говорят, что в этом году в России резко увеличилось число краж запчастей с автомобилей. Снимают все, что попадает под руку: шильдики, боковые зеркала, фары, колесные диски и колпаки, накладки, глушители, штатные камеры и даже форсунки омывателей...

А подробнее о главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.