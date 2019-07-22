Cтартовало производство обновленной Skoda Superb

Внешне «Суперб» не сильно изменился — преобразился фасад за счет более модной, двухсекционной решетки радиатора, а также корма — благодаря логотипу в виде надписи.

Гораздо важнее, что отныне Skoda Superb обладает светодиодной матричной оптикой, как у «родственной» и претендующей на премиальность Audi. Ну а 660 литров объема багажного отсека по-прежнему делают автомобиль эталоном в классе.

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель PR-направления Skoda Russia Тимур Алиев, продажи новинки на российском рынке ожидаются не раньше четвертого квартала.

Правда, в отличие от Европы, нам вряд ли достанется внедорожная версия Scout, которую флагманская модель получила впервые. Впрочем, и Старый Свет увидит ее только в следующем году.